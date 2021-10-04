Uzmanı açıkladı! Kalp büyümesine neden olan takviye gıda

Protein tozlarının bilinçsiz kullanımının birçok hastalığa neden olduğunu belirten Prof. Dr. Vedat Göral, “Protein tozu yerine tam gıdalardan protein alın. Fındık, tohumlar, az yağlı süt ürünleri (yoğurt, süt, peynir), baklagiller (fasulye, mercimek), balık, kümes hayvanları, yumurta ve yağsız et, doğal protein kaynağı için idealdir” dedi.

İHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 04.10.2021 11:53

Gastroenteroloji Bölümü Prof. Dr. Vedat Göral, son yıllarda popülerleşen protein tozlarının bilinçsiz kullanımında birçok rahatsızlığa davetiye çıkarabileceğini açıkladı. Prof. Dr. Göral, özellikle ağır spor yapan ve vücut geliştiren kişilerce bilinçsiz kullanılan protein tozunun, yüksek dozda ve uzun süreli kullanıldığında, önemli sağlık problemine neden olabildiğini belirterek, "Mesela kemiklerde erime, bağırsaklarda ishal ve diğer organlarda bazı olumsuzluklara yol açar.

Profesyonel sporcuların alması gereken protein miktarı, normal bireylerin alması gerekenin yaklaşık iki mislidir. Ancak dengeli ve hekim kontrolünde alındıklarında, zararlı etkiler ortaya çıkmamaktadır. Protein tozu alındığında vücutta oluşan yüksek protein konsantrasyonu, bazen böbrekleri zorlayabilir ve kişi spor esnasında yeterli sıvı almazsa böbrek hasarına yol açabilir. Aşırı miktarda kullanıldığında bağırsaklar tarafından yeterli miktarda emilemeyeceği için ishale de neden olabilir. Protein tozu, vücutta protein miktarının birden artmasına neden olabildiğinden, kalbin yorulmasına, kalp büyümesine yol açabilir. Ürün içeriğinde yer alan yağ miktarı da, burada önemlidir. Bu nedenle kalp sağlığı bozuk olanların, protein tozu almamasını öneriyoruz" diye konuştu.





"GÜNDE 4-5 YUMURTA TERCİH EDİLEBİLİR"

Temel protein kaynaklarının, protein tozuna karşı tercih edilebileceğini belirten Prof. Dr. Göral, şöyle devam etti: "Et, yumurta, süt, yoğurt, peynir, fasulye, nohut, badem gibi gıdalar, temel protein kaynaklarıdır. Profesyonel sporcular dışında spor ve ağır egzersiz yapan ya da vücut geliştirme ile ilgilenen kişilerin, ihtiyaç duyduğu proteini doğal besinler aracılığıyla alması çok daha doğrudur. Bu konuda, başta yumurta (günde 4-5 tane alınabilir), et, yoğurt, süt ve diğer hayvansal ve bitkisel protein kaynakları tüketilebilir. Protein tozu yerine tam gıdalardan protein alın. Fındık, tohumlar, az yağlı süt ürünleri (yoğurt, süt, peynir), baklagiller (fasulye, mercimek), balık, kümes hayvanları, yumurta ve yağsız et, doğal protein kaynağı için idealdir. Yüksek dozlar, bağırsak hareketlerinde artış, mide bulantısı, susuzluk, şişkinlik, kramplar, iştah azalması, yorgunluk (yorgunluk) ve baş ağrısı gibi bazı yan etkilere neden olabilir.