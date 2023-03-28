Uzmanı anlattı: Sürekli yemek yeme isteğinin altında bu eksiklik yatıyor!

Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, belirli yiyecekleri atıştırma isteğinin özellikle ramazan ayında iftar ve sahur arasındaki saatlerde daha çok artabildiğini, genelde bazı yiyecekleri yemek için sürekli oluşan isteğin temel besinlerin eksikliklerine işaret edebildiğini bildirdi. Aksoylu, sürekli atıştırma isteğinin neden kaynaklandığına ilişkin değerlendirmede bulundu. İşte haberin detayları geliyor...

AA Giriş Tarihi: 28.03.2023 13:17 PAYLAŞ ABONE OL

Aksoylu, genellikle bazı yiyecekleri sürekli tüketme isteğinin oldukça yaygın olduğunu, örneğin, regl öncesinde ya da hamilelik döneminde kadınların çoğu tatlı tüketmek istediklerini, ancak bazı kişilerde bazı yiyecekleri sık tüketme isteğinin vücuttaki bazı eksiklikleri gösterebileceğini kaydetti. Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, "Belirli yiyecekleri atıştırma isteği özellikle ramazan ayında iftar ve sahur arasındaki saatlerde daha çok artabiliyor. Genelde bazı yiyecekleri yemek için sürekli oluşan istek temel besinlerin eksikliklerini işaret edebiliyor." ifadelerini kullandı.

KAN ŞEKERİNDE DENGESİZLİĞE NEDEN OLUYOR Rafine şeker ve karbonhidrat tüketimi çok sıkça tüketilen ürünlerin kan dolaşımına hızla karıştığını ve kan şekerinde dengesizliğe neden olduğunu aktaran Aksoylu, "Vücut bununla başa çıkmak için daha fazla insülin salgılar. Ne kadar çok rafine şeker, tatlı, karbonhidrat yenirse bir o kadar daha tüketilmek istenebilir." değerlendirmesinde bulundu. Aksoylu, pek çok besini atıştırma isteğinin farklı nedenleri olabileceğini belirterek, bu besin gruplarını şöyle sıraladı: "Cips ya da tuzlu atıştırmalıklar: Bazı kişilerde tuzlu besinleri atıştırma isteği yoğundur. Bu durum vücutta elektrolitlerin düşük olduğu anlamına gelebilir. Tuzlu atıştırmalıklarda sodyum oranı yüksektir. Küçük miktarlarda da olsa vücudun sodyuma ihtiyacı vardır. Ayrıca sodyum kan basıncını düzenlemeye yardım eden, vücuttaki su dengesinin korunmasını sağlayan hayati bir mineraldir. Tuzlu atıştırma isteği genelde egzersizden sonra, hastalık dönemlerinde daha da artabilir. Bu durum vücudun susuz kaldığı anlamına gelir. Ancak tuzlu besinleri fazla almamakta da fayda vardır. Günde 6 gramdan daha az tuz alınmalıdır. Bunun yanında iştah açan tuzlu gıdalar protein eksikliğine de işaret edebilir. Böyle durumlarda cips ya da kraker gibi ürünlere değil kuruyemişler ve kurubaklagiller gibi protein içeren ve yüksek lifli gıdalara yönelmek daha sağlıklı olur.