Vücudun direncini artırıyor!

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla havalar soğudu. Vatandaşlar soğuk havalara karşı zencefil tüketerek önlem alıyor. Mevsim geçişlerinde ve soğuk havalarda tüketilmesi önerilen zencefil, genelde limon, zerdeçal, bal ve tarçın gibi malzemelerle karıştırılarak tüketiliyor.

İHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 05.11.2021 15:05 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 15:08

Kış çaylarında sıkça tercih edilen zencefil, düzenli kullanıldığında vücudun direncini arttırıyor. Özellikle sabahları kalkmakta zorlananlara ve gündüz çok üşüyenlerin zencefil kullanması öneriliyor. Toz, taze ve kuru baharat olmak üzere 3 şekilde tüketilen zencefilin faydalarından bahseden aktarlar, "Zencefilin üst solunum yolu enfeksiyonunda faydalı olduğu biliniyor. Mide bulantısı ve boğaz ağrısı gibi birçok durumda etkili sonuçlar verdiği için ilaç kullanmak istemeyenler zencefil tüketiyor.

KIŞIN VÜCUDU ISITIR Bunun yanı sıra metabolizmayı hızlandırdığı için kilo verme ve yağ yakımında da etkili. Toz zencefil zerdeçalla karıştırıldıktan sonra bal, karanfil ve tarçın eklenerek yenildiğinde öksürük, bronşit, nefes darlığı, farenjit, koah gibi hastalıklara da iyi gelir. Ağızdan giren mikrobu kırar. Grip, nezle olmayı engeller. Vücut direncini arttırdığı için kışın vücudu ısıtır. Sıcaklık verir" ifadelerini kullandı.