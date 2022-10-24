Vücutta yağ bırakmıyor! Bu japon çorbası ile 3 beden incelebilirsiniz

Bu çorba zengin bir protein, vitamin ve mineral kaynağıdır. Üstelik yüksek lif de içermektedir ve başlı başına tam bir öğündür. Günün bir öğününde sadece bu çorbadan içerek kısa sürede hayalinizdeki bedene kavuşabilirsiniz. Vücuttaki ısının dengelenmesini sağlayan bu çorba, metabolizmanın da hızlı şekilde çalışmasına katkıda bulunarak yağları hızlıca yakar.
MALZEMELER
YAPILIŞI
Büyük bir tencerenin içerisine yağı ekleyin ve ısınmasına izin verin. Ardından sarımsak ve soğanı ekleyip ara sıra karıştırarak orta ateşte altın kahverengi bir renk alana kadar pişirin.
Kabakları ekleyin ve ara sıra karıştırarak 2-3 dakika daha pişirin.
Kalan tüm malzemeleri ekleyin ve kaynamasını bekleyin. Ardından orta-yüksek ateşte yaklaşık 15 dakika veya balkabağı yumuşayana kadar pişirin.
İyi bir kıvam elde edene kadar çorbayı iyice karıştırın.
Üzerine közlenmiş nohut, kıyılmış taze maydanoz, kavrulmuş kabak çekirdeği ve çekilmiş karabiber ekleyip servis yapın.
YARARLARI
Son derece besleyicidir ve aynı zamanda zengin bir A vitamini kaynağıdır.
Bağışıklığımızı güçlendirmeye yardımcı olan karotenoidler açısından zengindir.
Sadece kilo vermeye yardımcı olmakla kalmayıp kanser riskini de azaltan bir antioksidandır.