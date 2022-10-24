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Vücutta yağ bırakmıyor! Bu japon çorbası ile 3 beden incelebilirsiniz

Özellikle kahvaltı öğününde önerilen Hokkaido çorbası, Japonya’da sıkça tüketilen hem sağlığı iyileştiren hem de zayıf kalmalarını sağlayan bir tariftir. İçerisinde ihtiyacınız olan tüm vitamin ve minerallerin yanı sıra bolca lif de barındıran bu tarif, günümüzde tüm dünyada zayıflama kürü olarak da kullanılmaktadır. Bu mucize tarif hakkındaki tüm detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 24.10.2022 10:10
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Vücutta yağ bırakmıyor! Bu japon çorbası ile 3 beden incelebilirsiniz

Bu çorba zengin bir protein, vitamin ve mineral kaynağıdır. Üstelik yüksek lif de içermektedir ve başlı başına tam bir öğündür. Günün bir öğününde sadece bu çorbadan içerek kısa sürede hayalinizdeki bedene kavuşabilirsiniz. Vücuttaki ısının dengelenmesini sağlayan bu çorba, metabolizmanın da hızlı şekilde çalışmasına katkıda bulunarak yağları hızlıca yakar.

MALZEMELER

  • 1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
  • 4 diş sarımsak (doğranmış)
  • 1 soğan (doğranmış)
  • 1/4 çay kaşığı öğütülmüş karabiber
  • 1/2 çay kaşığı tuz
  • 1 kg Hokkaido kabağı (kabuğu ve çekirdekleri çıkarılmış, doğranmış)
  • 2 su bardağı sebze suyu veya 500 ml su
  • 1 su bardağı tam yağlı hindistan cevizi sütü (250 ml)

YAPILIŞI

Büyük bir tencerenin içerisine yağı ekleyin ve ısınmasına izin verin. Ardından sarımsak ve soğanı ekleyip ara sıra karıştırarak orta ateşte altın kahverengi bir renk alana kadar pişirin.

Kabakları ekleyin ve ara sıra karıştırarak 2-3 dakika daha pişirin.

Kalan tüm malzemeleri ekleyin ve kaynamasını bekleyin. Ardından orta-yüksek ateşte yaklaşık 15 dakika veya balkabağı yumuşayana kadar pişirin.

İyi bir kıvam elde edene kadar çorbayı iyice karıştırın.

Üzerine közlenmiş nohut, kıyılmış taze maydanoz, kavrulmuş kabak çekirdeği ve çekilmiş karabiber ekleyip servis yapın.

YARARLARI

Son derece besleyicidir ve aynı zamanda zengin bir A vitamini kaynağıdır.

Bağışıklığımızı güçlendirmeye yardımcı olan karotenoidler açısından zengindir.

Sadece kilo vermeye yardımcı olmakla kalmayıp kanser riskini de azaltan bir antioksidandır.

Ayrıca sindirim sürecine yardımcı olan ve hatta bağırsak sağlığını iyileştiren liflerle yüklüdür.

Alfa-karoten açısından zengin olması yaşlanma sürecini yavaşlatır ve hatta katarakt oluşumunu engeller.

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