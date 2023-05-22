Vücuttaki iltihabı yerle bir ediyor! Yuttuğunuz anda tüm vücudu temizliyor

Sarımsak içeriğinde yer alan bazı maddeler sayesinde anti-inflamatuar yani iltihap giderici özelliğe sahip bir üründür. Kokusundan dolayı tercih etmek istemediğiniz sarımsağı su ile birlikte hap gibi yutabilir ya da direk almak yerine yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Sarımsak yerine sarımsak yağı da kullanabilir, sarımsağı iltihap söktürücü bitkilerden birisi olarak özelliklerinden faydalanabilirsiniz.

DENİZ BÖRÜLCESİ

Kendisi oldukça küçük ve narin olan deniz börülcesi bitkisinin etkileri ise son derece büyük. Adeta vitamin hazinesi olan bu tuzlu bitkinin faydaları şöyle; Mineral bakımından son derece zengindir. Tuzlu suda yetişir ve bu sayede minerallerin en saf halini içerir. A, B12, C vitamini, sodyum iyot, magnezyum, demir ve bol miktarda lif içerir. İçindeki bu mineral ve vitaminler asırlardır biliniyordu. Şimdilerde ise flavonoid içerdiği ortaya kondu. Önemli bir antioksidan olan flavonoid, kanserle mücadelede önemli bir kaynak. Metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur. Düzenli bir şekilde tüketildiğinde kalıcı zayıflama sağlayabilir.İdrar sökücü etkisi sayesinde vücuttan ödem atılmasını sağlar. İtihaplanmanın önüne geçer ve idrara düzenli bir şekilde çıkmaya yardımcı olur.