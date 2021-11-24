Vücuttaki şişliği alıp kuş gibi hafifleten 10 besin

Şişkinlik, birçok insanı en çok rahatsız eden durumlar arasında bulunuyor. Birçok karışım denemesine rağmen yeterince üzerinden atamadığınız bu şişkinliği aslında gün içerisinde ara veya ana öğünlerinize ekleyeceğiniz birkaç besin ile ortadan kaldırabilirsiniz.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 24.11.2021 11:39

Oldukça rahat bir gün geçirmek için birkaç meyve ve sebzeyi listenize dahil etmek, şişkinlik sorununu ortadan kaldırabilir. Bu nedenle gün içerisinde yediğiniz her şeyi gözden geçirmek, kuş gibi rahat bir vücuda sahip olmanızı sağlayabilir. İşte o gıdalar...

ELMA Günde sadece 2-4 elma şişliği geçirebilir. Ek olarak, elmanın sindirimi iyileştirdiği, iştahı azalttığı ve vücudu birçok hastalıktan koruduğu bilinmektedir. Çiğ veya pişmiş olarak yenebilirler. Üstelik haftada 1-2 kez sadece elma diyeti yapmak fazla kilolarınızdan kurtulmanızı sağlayacaktır.

MAYDANOZ Maydanozu diğer yeşillikler arasında öne çıkaran, harika idrar söktürücü özellikleridir. Maydanoz salatasına tüketmek şişliği giderecektir. Maydanozun dondurulduktan, kurutulduktan veya uzun süreli depolamadan sonra bile yararlı özelliklerini kaybetmediğini bilmek önemlidir. Kalorisi düşük ve diyet yaparken gerekli olan protein oranı yüksektir.

KIRMIZI MEYVELER Kiraz, ahududu ve çilek, vücuttaki fazla sıvıyı atmada onları etkili kılan potasyum ve magnezyum açısından zengindir. En azından en temel sağlıklı yaşam tarzı kurallarına uyarken bu meyveleri taze yemek, şişliğin tamamen yok olmasını sağlayabilir.

KARABUĞDAY En lezzetli seçenek değil, ancak akşam yemeğinde tuzsuz karabuğday gevreği yemek sabahları taze görünmenizi sağlayacaktır.

KURU KAYISI Bu ürün, su da dahil olmak üzere vücuttaki tüm fazlalıkları gidermek için mükemmeldir. Kuru kayısı kompostosu sadece birkaç saat içinde şişliklerden kurtulmanızı sağlayabilir. Buna ek olarak, kuru kayısı, çeşitli çay saati tatlılarının yerine çok lezzetli ve sağlıklı bir alternatif sağlar.

KIZILCIK Hem taze hem de kurutulmuş kızılcıklar, beden üzerindeki büyük etkileri ile ortaya çıkar. Ayrıca şeker veya katkı maddesi içermeyen kızılcık suyu uzmanlar tarafından sıklıkla tavsiye edilir. Kızılcık, vücudu çok sayıda vitaminle beslerken çeşitli zararlı maddelerden arındırır. Böylece toksinleri atarken aynı zamanda beslenmenizi sağlar ve şişkinliği büyük oranda yok etmeyi mümkün kılar. Bu ürün, hamile kadınlar ve 3 yaşından büyük çocuklar dahil herkes için uygundur.

SALATALIK Sıradan bir taze salatalık, bir bütün olarak vücudunuza ve özellikle görünümünüze bambaşka bir yol gösterebilir. Bu sebzenin idrar söktürücü etkisi olduğu bilinmektedir. Aç karnına taze sıkılmış salatalık suyu içmek, şişkinlikle savaşmanın mükemmel bir yoludur. Ayrıca salatalık cilt için de harikalar yaratır.

KARPUZ Karpuzun herkesin favorisi olmasına şaşmamalı! Vitaminler açısından çok zengin olmamakla birlikte vücuttaki temizleyici etkisi tartışılmaz. Karpuzlar her türlü toksini, zararlı maddeleri ve tabii ki şişkinliği gidermede çok etkilidir. Ancak aşırı uçlardan kaçınmaya dikkat edin.

PATLICAN Patlıcan, şişkinliğe karşı mücadelenizde harika yardımcılardır. Sıvı tutulmasının en sık nedeni olan tuz birikimini vücuttan atılmasına yardımcı olur. Burada patlıcanın haşlanmış olması da önemlidir. Kolayca zehirlenmeye neden olabilen alkaloid solanin içerdiğinden doğru patlıcanı seçme konusunda da dikkatli olmak önemlidir.