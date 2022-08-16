Yaban mersini tüketmenin faydaları nelerdir? Ne kadar tüketmeliyiz?

Mor meyveler içerisinde antioksidan kapasitesi en yüksek olan, polifenollerden zengin yaban mersini bağışıklığımızı korumak için harika bir alternatif olabilir. Bu antioksidanlar nedir diye soracak olursanız; hastalıklara karşı vücudun savunma mekanizmasına destek olan, bağışıklık sistemini güçlendiren, hem vücut tarafından üretilen hem de besinler yolu ile alınabilen kimyasal maddelerdir diyebilirim.

GELELİM FAYDALARINA!

Yabanmersini Türkiye'de en çok Rize, Trabzon, Uludağ, Erzurum'da yetişir ve çay üzümü, turna yemişi, mavi yemiş diye de adlandırılır. A,B,C,K vitaminleri, selenyum, magnezyum, fosfor, bakır, çinko gibi birçok besin öğesinden oldukça zengindir. Bu saydığım mikro besin ögeleri sayesinde beyin hücrelerini korur, hafızayı güçlendirir; Alzheimer gibi nörolojik hastalıklara karşı koruyucu rol üstlenir.

İçeriğindeki antosiyanin sayesinde LDL yani halk arasında kötü kolesterol olarak bilinen kolesterolü düşürmeye ve kalp sağlığını korumaya yardımcıdır.

Yoğun egzersiz sonrası artan serbest radikalleri elimine ederek kas onarımını hızlandırır.

Düşük kalori ve yüksek lif içeriği sayesinde zayıflama diyetlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Düşük glisemik indekse sahip bu meyve, sindirim sistemini iyileştirir, metabolizmayı hızlandırır ve kan şekerini regüle ederek aniden gelen açlık krizlerinin önüne geçebilir.

Ayrıca tip 2 diyabet ve metabolik sendrom gibi çağımızın iki önemli kronik hastalığının riskini azaltmaya yardımcı olduğunu söylesem? Yapılan bir araştırmada yaban mersini içindeki antosiyaninlerin, insülin duyarlılığını artırdığı metabolik sendrom ve tip 2 diyabet riskini azalttığı gözlenmiştir.

Göz sağlığımızda da önemli rol oynayan yaban mersini; diyabete bağlı görme bozuklukları, gece körlüğü, miyop, katarakt gibi göz ile ilgili problemleri engelleyerek göz yapısını güçlendirmektedir.

Cilt sağlığımız için de oldukça faydalıdır; UV ışınları vb. etkenlerden hücre hasarını korur, yaşlanmayı geciktirir, cildimizin genç ve güzel görünmesini sağlar.

BESİN İÇERİĞİ

100 gram yaban mersini 2.7 gram lif içermekte ve bu değer günlük almamız gereken lifin %10,9'unu karşılamaktadır. Eğer siz de günlük lif ihtiyacınızı karşılamakta zorlanıyorsanız yaban mersinini aklınızın bir köşesine yazmanızı tavsiye ederim.

Bu şifa deposu meyveyi, hem taze, hem kurutulmuş, hem de dondurulmuş olarak dilediğinizce tüketebilir, salatalardan yulaf lapasına, smoothielerden fit tatlılara geniş yelpazede kullanabilirsiniz hatta 6. Aydan sonra ek besin kullanımına geçen bebeklerinizin alerjisi yoksa öğünlerine ufak yaban mersini eklemesi de yapabilirsiniz.