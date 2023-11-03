Yatmadan önce 2 dilim yiyin! Saniyeler içinde bebekler gibi uyumanıza yardımcı oluyor

Meyve tüketimi, vücutta uyku hormonu olarak bilinen melatonin üretimini artırıyor. Geceleri uyumak, bazı kişiler için oldukça zordur. NHS'ye göre, her üç kişiden biri hayatında en az bir kez uyku sorunu yaşıyor. Uyku sorunu yaşayan kişinin, gün içinde yaptığı fiziksel egzersiz, yaşanılan stres gibi faktörler ne kadar iyi uyuduğunu belirler ancak bazen görünen hiçbir sebep yokken de uykuya dalmada sorun yaşanabilir.

Sosyal medya kullanıcısı 21 yaşındaki Emma Leigh, yatmadan önce ananas yemenin daha hızlı uykuya dalmaya yardımcı olduğunu iddia etti.

Peki, bu iddianın doğruluk payı var mı?

Uyku koçu Max Kirsten, bu iddianın doğruluğunu kabul etti. Kirsten, "Yatmadan önce ananas yemenin veya taze ananas suyu içmenin beyindeki melatonin hormonunu %266'ya kadar artırdığını belirtti. Ananasta bulunan ve bir tür amino asit olan triptofan, doğal olarak melatonin düzenini ve beyindeki serotonin düzeyini artırarak sakinleştirici etki gösterir.

UYURKEN VÜCUDUN SİSTEMLİ ÇALIŞMASINI SAĞLIYOR

Ananas, melatonin artırıcı etkilerinin yanı sıra yüksek su içeriğine sahiptir ve bu durum siz uyurken de vücudunuzun sistemli bir şekilde çalışmasını sağlar. Ananas, aynı zamanda anti-inflamatuar özelliklere sahiptir ve olabilecek her türlü ağrıyı hafifletmeye yardımcı olur. Ananas, antiinflamatuar özelliği nedeniyle bromelain adı verilen bir enzim içeriyor. İnflamasyona bağlı rahatsızlık ve ağrı uykunuzu etkiliyorsa, bromelainin antiinflamatuar etkileri uyku kalitenizi artırmanıza yardımcı olur.

ANTİOKSİDAN KAPASİTESİNİ ARTIRIYOR

Journal of Pineal Research'te yayınlanan bir çalışma ananasın bu etkilerini destekler nitelikteydi. Araştırmada, ananas tüketen erkeklerde iki saat sonra melatonin hormonunun arttığı belirlendi. Portakal ve muzun da benzer etkiye sahip olduğu görüldü. Çalışmada şu sonuca varıldı; "Bulgular, tropikal meyve tüketiminin serum melatonin konsantrasyonlarını artırdığını ve aynı zamanda antioksidan kapasitesini ve melatonin düzeyini orantılı olarak artırdığını gösterdi.

Ancak Max, tek başına ananas yemenin uykunuz üzerinde "önemli" bir etkiye sahip olma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti. Ananasın bu faydalarının kademeli olarak ortaya çıkabileceğini belirtti. Yatmadan önce, ılık süt veya papatya çayının tüketilmesi halinde uykuya geçiş sürecinin kolay olacağını belirtti.