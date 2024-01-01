Yeni yılın ilk gününde kuş gibi hafifletecek detoks listesi! Bu çay fazlalıkları söküp atacak...

Yeni yıla kimimiz ailemizle geniş sofralarda kimimiz ise yaptığımız rezervasyonlarla mekanlarda girdik... Diyetisyen Melissa Uruçay, "Pek çoğumuz yılbaşı akşamı büyük bir sofrada, geniş bir menünün olduğu akşam yemeği isteriz. Ana yemekten pilava, salatalardan mezelere, kuruyemişlerden meyvelere, tatlılardan kalorili içeceklere kadar gece boyu yenmesi için masada kalacak sofralar hazırlarız. Ancak fazla ve kalorili beslenme kişiye rahatsızlık verebiliyor. Ve yeni yılın ilk sabahı 'çok yedim' pişmanlığıyla uyanabiliyoruz" dedi.
YENİ YILIN İLK GÜNÜ YÜRÜYÜŞ İYİ GELİR
Diyetisyen Uruçay, yeni yılın ilk günü yapılacakları listeledi. İşte o liste:
Yeni yılın ilk günü kahvaltıda kaçamak yapmamaya çalışın. Yumurta ve peynir gibi proteinli besinler tokluk vereceği için önceliğiniz olsun.
Kaçamaklar ödem yapar. Mutlaka ertesi gün en az 2 litre su içmeye özen gösterin.
Alınan fazla kaloriyi harcamak için uzun bir yürüyüş yapın. En az 1 saat tempolu bir yürüyüş yağ yakımını destekleyecektir.
Akşam yemeğinde taze sebzelere salatalara yer verin. Çorba, zeytinyağlı sebze yemeği gibi hafif besinleri tüketip toparlamaya çalışın.
Midenizi rahatlatmak için rezene, nane çayı içebilirsiniz.
Yılbaşı gecesi karbonhidrat ve tuz içeren besinlerde aşırıya kaçtıysanız vücudunuz su tutmuş olabilir. Bu durumda kiraz sapı çayından faydalanabilirsiniz.
ÖRNEK MENÜ
Diyetisyen Uruçay, ölçüyü kaçırıp, yeni yıl sabahı fazla yemenin pişmanlığı ile uyananlara detoks diyeti verdi. Uruçay "Programı uygularken mutlaka bol bol su içmeyi unutmayın. Detoks programı kronik hastalığı olan bireyler için uygun değildir. Ve en fazla 3 gün uygulanmalıdır" uyarısında da bulundu. İşte o reçete:
SABAH
3 yemek kaşığı sade probiyotik yoğurt
1 parmak kalınlığında 1 dilim ananas
5-6 adet çiğ badem
1 tatlı kaşığı chia tohumu
Tarçın
ARA ÖĞÜN
1 fincan şekersiz kiraz sapı çayı
ÖĞLE
Sınırsız kabak çorbası
Bol yeşillikli mevsim salata (1 tatlı kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı elma sirkesi ile)
ARA ÖĞÜN
1 fincan şekersiz yeşil çay
1 orta boy elma
2 tam ceviz içi
AKŞAM
6-7 yemek kaşığı zeytinyağlı sebze yemeği
1 su bardağı ayran
Bol yeşillikli mevsim salata (1 tatlı kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı elma sirkesi ile)
ARA ÖĞÜN
1 fincan şekersiz kiraz sapı çayı
DETOKS İÇİN KABAK ÇORBASI
MALZEMELER
2 adet orta boy kabak
1 adet domates
1 adet soğan
1/2 demet maydanoz
3 yemek kaşığı bulgur ya da kinoa
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Nane, pulbiber, tuz, karabiber, zerdeçal, kimyon
2 diş sarımsak
7 bardak su
YAPILIŞI
Tüm malzemeleri bir tencerede kaynatın. Sebzeler yumuşayınca blenderdan geçirin.
GÜNÜ HAFİF YEMEKLERLE GEÇİRİN
Diyetisyen Uruçay, ertesi gün sofrasıyla ilgili dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:
Paketli gıdaları ve gazlı içecekleri tüketmeyin.
Yemeklerinizi hazırlarken kızartma veya kavurma yerine haşlama, buğulama, ızgara veya fırında pişirme yöntemlerini tercih edin. Izgara et ve fırında sebze gibi hafif yemekler kurtarıcı olacaktır.
Yemeğinizin yanında salata mutlaka olsun. Bol yeşillikli karışık bir salata tüketmek önceliğiniz olsun.
Yoğurdu sofradan eksik etmeyin. Kızartma yerine yoğurtlu veya sebzeli olanları tercih edin.
Yemekleri yavaş ve iyi çiğneyerek tüketin.
Kavrulmuş kuruyemişler daha tuzlu ve daha yağlı olduğu için tercihinizi çiğ kuruyemişten yana kullanın. Leblebi, kuru üzüm, çiğ fındık, tuzsuz badem tüketebilirsiniz.
Tatlı seçimlerinizi hamurlu ve şerbetli tatlılar yerine sütlü veya meyveli tatlılardan yana kullanın.
Uyumadan en az 2 saat öncesinde yeme içme eylemini durdurmalısınız.