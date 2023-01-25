Yüksek kolesterole iyi gelen besinler nelerdir?

Halihazırda ilaç kullanıyorsanız, bu değişiklikler kolesterol düşürücü etkilerini artırabilir.

KALP DOSTU YİYECEKLER TÜKETİN!

Diyetinizdeki birkaç değişiklik kolesterolü azaltabilir ve kalp sağlığınızı iyileştirebilir: Doymuş yağları azaltın: Öncelikle kırmızı et ve tam yağlı süt ürünlerinde bulunan doymuş yağlar, toplam kolesterolünüzü yükseltir. Doymuş yağ tüketiminizi azaltmak, "kötü" kolesterol olan düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterolünüzü azaltabilir. Trans yağları ortadan kaldırın: Bazen gıda etiketlerinde "kısmen hidrojene bitkisel yağ" olarak listelenen trans yağlar, genellikle margarinlerde ve mağazadan satın alınan kurabiyelerde, krakerlerde ve keklerde kullanılır. Trans yağlar genel kolesterol seviyelerini yükseltir. Gıda ve İlaç Dairesi, 1 Ocak 2021'e kadar kısmen hidrojene bitkisel yağların kullanımını yasakladı.

TAKVİYE OLARAK VERİLEN PEYNİR ALTI SUYU PROTEİNİ...

Omega-3 yağ asitleri açısından zengin yiyecekler yiyin: Omega-3 yağ asitleri LDL kolesterolü etkilemez . Ancak kan basıncını düşürmek de dahil olmak üzere kalp sağlığına başka faydaları da vardır. Omega-3 yağ asitleri içeren yiyecekler arasında somon, uskumru, ringa balığı, ceviz ve keten tohumu bulunur. Çözünür lifi artırın: Çözünür lif, kolesterolün kan dolaşımınıza emilimini azaltabilir. Çözünür lif, yulaf ezmesi, barbunya fasulyesi, Brüksel lahanası, elma ve armut gibi gıdalarda bulunur.

Peynir altı suyu proteini ekleyin: Süt ürünlerinde bulunan peynir altı suyu proteini, süt ürünlerine atfedilen sağlık yararlarının çoğundan sorumlu olabilir. Araştırmalar, takviye olarak verilen peynir altı suyu proteininin hem LDL kolesterolü hem de toplam kolesterolü ve kan basıncını düşürdüğünü göstermiştir.



HAFTANIN ÇOĞU GÜNÜNDE EGZERSİZ YAPIN VE FİZİKSEL AKTİVİTENİZİ ARTIRIN



Egzersiz kolesterolü artırabilir. Orta derecede fiziksel aktivite, "iyi" kolesterol olan yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) kolesterolü yükseltmeye yardımcı olabilir. Doktorunuzun uygun görmesi halinde, haftada beş kez en az 30 dakikaya kadar egzersiz yapın veya haftada üç kez 20 dakika şiddetli aerobik aktivite yapın.



Günde birkaç kez kısa aralıklarla da olsa fiziksel aktivite eklemek, kilo vermeye başlamanıza yardımcı olabilir. Düşünmek:

Öğle yemeği saatinizde günlük tempolu yürüyüş yapmak

İşe bisikletle gitmek

Favori bir spor yapmak



Motive olmak için bir egzersiz arkadaşı bulmayı veya bir egzersiz grubuna katılmayı düşünün.

