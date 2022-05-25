Yulafın bilinmeyen faydaları

Yulafın bazı faydaları ise şunlardır;

Yulaf, doyurucu bir besindir. Daha yavaş ve uzun sürede sindirildikleri için sizi tok tutarak gereksiz kalori almanızı engellemiş olur.

Yulaf, içerdiği B vitamini kompleksi sayesinde sinir sisteminin işlevlerini destekler, geliştirir, korur ve dengeler.

Yulaf, içindeki beta-glukan sayesinde mide ve bağırsaklarda jel kıvamında bir çözelti oluşturarak sindirimin daha yavaş olmasını sağlar.

Yulaf, içindeki bakır, çinko, selenyum, tiamin ve niasin gibi vitamin ve mineraller sayesinde cilt sağlığını korumaya katkı sağlar.

Yulaf, kolesterol oksidasyonunu engellemeye yardımcı olur.