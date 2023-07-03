Yüzlerce yıldır aynı yöntemle yapılıyor! Anadolu'nun bin derde deva şifa besini...

Dut, meyve olarak ne kadar lezzetliyse, pekmez formuyla da birçok derde şifa oluyor. Üstelik uzun muhafaza süresi de, bu besini hem sağlıklı hem de kolay erişebilir hale getiriyor. Kendine has kokusu ve özelliği ile dikkat çeken dut pekmezi, yüzyıllardır süren geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor. İşte dut pekmezinin yapılışı ve inanılmaz faydaları...

İHA Giriş Tarihi: 03.07.2023 13:03 PAYLAŞ ABONE OL

Erzincan'ın Kemaliye ilçesi ve köylerinde duttan pekmez yapımı başladı. Pekmezin olması için bol güneş ve hafif rüzgar gerekirken, yağmur olmaması nedeniyle pekmez temmuz ve ağustos aylarında yapılıyor.

Odun ateşi ile büyük kazanlarda doğal kaynak suyu ile kaynatılan dut, kaynama ısısına gelince şırası alınır. Güneş gören damlarda tepsilere koyulur ve olgunlaşması beklenir. Bu süre bir hafta kadar sürer. Kemaliye pekmezinin farkı kurutulmuş beyaz duttan yapılması ve az kaynatılıp besin değerini yitirmeden güneşte olgunlaşmasıdır.