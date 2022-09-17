Zayıflamak hiç bu kadar kolay olmamıştı! İştahı kapatıp metabolizmayı hızlandırıyor...

Belirli bir miktar vücut yağına sahip olmak her birey için sağlıklıdır. Ancak her yağ aynı şekilde yararlı değildir.
ÖZELLİKLE BU YAĞ ORGANLARA ZARAR VERİYOR
Viseral yağ , karın boşluğunda depolanmaktadır. Bu da onu çoğu zaman göremeyeceğimiz anlamına gelmektedir.Karaciğer ve bağırsaklar da dahil olmak üzere organlarınızın etrafını sarar. Bu nedenle fazla miktarda olduğunda sağlığınız konusunda tehlike yaratabilir.
Yüksek oranda viseral yağa sahip olmak, kalp hastalığı, alzheimer, tip 2 diyabet, felç ve yüksek kolesterol gibi ciddi sağlık sorunları riskini aktif olarak artırabilir.
Diyetisyen ve fitness uzmanı Nataly Komova, iç organlardaki yağları parçalamak için en iyi yiyecek tüyolarını açıkladı.
KİLO VERMEDE EN ETKİLİ BESİN
Fıstık mükemmel bir lif, protein ve kalp-sağlıklı yağ kaynağıdır. Çünkü içerisinde bol miktarda tekli doymamış veya çoklu doymamış yağ bulunur.
Bütün bunlar iştahınızı bastırır ve tokluk hissini artırarak daha az yemenizi sağlar. Bu, kilo vermeyi veya korumayı kolaylaşmaktadır.
Yer fıstığı aynı zamanda flavonoidler, fitosteroller, fenolik asitler ve resveratrol ile doludur. Bu bileşikler kanser ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltarak daha uzun yaşamanızı sağlar.
Nataly Komova, "Yer fıstığındaki amino asit triptofan, serotonin adı verilen iyi hissettiren bir kimyasalın üretimini ve salınımını artırır."diyor.
RUH HALİNİZİ DE İYİLEŞTİRİR
Daha yüksek serotonin seviyeleri, ruh halinizi artırmanın anahtarıdır. Fıstığın içerisinde bulunan E vitamini ve B vitaminleri sağlıklı bir cilde sahip olmanıza destek olur.
"Özellikle E vitamini, kaşıntı, kuruluk, kızarıklık, şişme ve hassasiyet gibi bir dizi soruna bağlı cilt iltihabını önler."
EGZERSİZ OLMAZSA OLMAZ
Egzersizle birlikte yapacağınız sağlıklı bir diyet, yağları kasla değiştirmenin başlıca anahtarıdır.
Nataly Komova, Sağlıklı içecekleri ve yiyecekleri şu egzersizlerle birleştirmenizi şiddetle tavsiye ediyor: "tempolu yürüyüş ve koşu."
Ancak test yapmadan vücudunuzda ne kadar viseral yağın gizlendiğini ölçmenin bir yolu bulunmuyor. Bunun yerine göbek deliğinizin üzerine karnınızı içeri çekmeden mezura ile ölçerek ortalama bir tahminde bulunabilirsiniz.
Kadınlarda 88 cm veya daha fazlası viseral yağın bir işaretidir. Erkeklerde ise bu rakam 102 cm'dir. Ancak bu ölçüler ortalama standartlara göredir ve kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir.