Zayıflamak hiç bu kadar kolay olmamıştı! İştahı kapatıp metabolizmayı hızlandırıyor...

Nataly Komova, Sağlıklı içecekleri ve yiyecekleri şu egzersizlerle birleştirmenizi şiddetle tavsiye ediyor: "tempolu yürüyüş ve koşu."

Ancak test yapmadan vücudunuzda ne kadar viseral yağın gizlendiğini ölçmenin bir yolu bulunmuyor. Bunun yerine göbek deliğinizin üzerine karnınızı içeri çekmeden mezura ile ölçerek ortalama bir tahminde bulunabilirsiniz.

Kadınlarda 88 cm veya daha fazlası viseral yağın bir işaretidir. Erkeklerde ise bu rakam 102 cm'dir. Ancak bu ölçüler ortalama standartlara göredir ve kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir.