Zayıflatıyor sanıyorsunuz ama sağlığınızı mahvediyor!

Aktif kömür ve probiyotikler, şişkinliği azalttığını ve ödemle savaşarak daha ince bir bele sahip olmayı kolaylaştırdığı iddia edilirken, enzimler ve sinbiyotikler bel çevresindeki yağları yakmayı garanti eder. Fakat aslında bu garanti gerçek mi ve nasıl etkilere sebep oluyor gibi sorular, halk sağlığı üzerinde önemli bir soru haline geliyor. İşte yağ yakıcı besin takviyelerinin bilinmeyen yönü…

"DOLAŞIM SİSTEMİNİZİ ZAYIFLATIYOR"

Mango Clinic'ten RD Amber O'Brien, "Yağ yakan besin takviyelerin çeşitli yan etkileri arasında en tehlikeli olanı, kalbinizi büyük strese sokan yüksek tansiyon ve kalp atış hızıdır" diyor. "Bu takviyeler, vücudunuzu ısıtarak çalışır ve bu sayede metabolizmayı hızlandırır. Kilo kaybını teşvik etmek için daha yüksek bir dinlenme hızında yağ yakılmasına neden olur. Ancak ne yazık ki, bunu yaparken artan kalp atış hızı ve kan basıncı, zayıf kan dolaşımına neden olur ve bu da kalp krizi ve felç riskini artırarak hayatınızı tehlikeye atın."

O'Brien, "Yağ yakan takviyeler, sağlığınız için ölümcül olabilecek birkaç düzenlenmemiş bileşen içerir" diyor. "Ayrıca, zayıflama takviyeleri diğer ilaçlarla etkileşime girebilir, bu nedenle piyasadan herhangi bir ürün seçmeden önce doktorunuza danışmanız şiddetle tavsiye edilir."

Sonuç olarak, bu takviyeleri almanın, şişkinlik ve kilo verme çabalarına yardımcı olabileceğini, ancak sihirli bir hap olmadığını, yani dozajınıza dikkat etmeniz gerektiğini belirtmek önemlidir.

"YAŞAM TARZINA DİKKAT ETMİYORSANIZ NET BİR SONUÇ BEKLEMEYİN"

O'Brien, "Potansiyel yan etkilerden kaçınmak için yağ yakıcı takviyeleri alırken tüm önlemleri dikkate almak önemlidir" diyor. "Takviyeleri almaya başladıysanız, etikette belirtilen önerilen dozu aşmayın. Ayrıca diyet ve yaşam tarzı seçimleriniz üzerinde çalışmıyorsanız bu takviyelerden hızlı sonuç beklemeyin." diyerek kullanıcıları net bir şekilde uyarıyor.

"KİLO VERMEYE GERÇEKTEN YARDIMCI OLABİLİR Mİ?"

Yağ yakan takviyeler, kan basıncını yükselterek kalp hasarına neden olma potansiyeline sahip olsa da, bazı takviyeler kilo verme yolculuğunuzda size hala yardımcı olabilir. O'Brien, yan etkilere neden olma olasılığı çok daha düşük olan doğal yağ yakıcıları tercih etmeyi tavsiye ediyor. Yeşil çay özü veya ginseng gibi maddeler metabolizmanızı hızlandırarak daha düz bir mideye sahip olmanızı sağlayabilir. Yağ yakma hedeflerinizi güçlendirmek için ebegümeci ve berberine bile dönebilirsiniz. Bu doğal maddeler daha az tehlike arz etse de diyet ve egzersizi yenemezler.

O'Brien, "Ancak, yağ yakmanın en etkili ve sağlıklı yolunun, yağları hedef alan egzersizler yapmak ve kalorisi yüksek gıdalardan kaçınmak olduğunu unutmayın" diyerek sağlıklı yaşamın kişilerin alışkanlıklarıyla ilgili olduğuna dair uyarıda bulunuyor. Ayrıca "Yağ kaybetmek için kısayollar arıyorsanız, egzersiz yapmıyorsanız ve doğru diyet planını seçmiyorsanız, takviyeler bile etkili olamaz" diyor.

Zayıflamak söz konusu olduğunda, herhangi bir kısayola güvenmemek en doğru tercih olarak nitelendiriliyor. Diyet ve egzersizin yardımıyla, aklınıza koyduğunuz her vücut şekillendirme hedefine ulaşabilirsiniz. Diyetinize bazı yağ yakıcı takviyeleri dahil etmeyi seçerseniz, yan etkilerine dikkat edin ve mideniz için kalbinizi riske atmaktan kaçının.