Zayıflatıyor sanıyoruz ama diyetisyenler ağzına bile sürmüyor!

Buzdolabınızda ve kilerlerinize bir daha sokmak istemeyeceğiniz yiyeceklerden yalnızca birkaçı bu listede. İşte beslenme uzmanlarının mutfağına sokmadığı 9 yiyecek.

TAHIL BARLARI





Tahıl barları, sağlıklı bir yaşam tarzıyla sıklıkla ilişkilendirilen ürünlerden biri. Kilo vermek isteyenlerin listelerinin ilk sıralarında bulunan bu atıştırmalık, aslında suçlular listesinde bulunuyor. Beslenme uzmanları ise tahıl barlarını sağlıklı beslenmenin önünde büyük bir engel olarak görüyor. Birçoğu yüksek miktarda şeker, tuz ve doymuş yağ içerebiliyor. Bir tahıl barı yemek bir kap şekerle eşit derecede zarar verebilir.

AZ YAĞLI VEYA ŞEKERSİZ OLAN ÜRÜNLER

Az yağlı veya şekersiz kelimeleri genellikle sağlıklı beslenmek isteyenler için ilk tercih sebeplerinden biri haline gelebilir. Fakat beslenme uzmanları bu yiyecekleri diyet dostu olmaktan uzak buluyor. Az yağlı veya şekersiz ürünler, yiyeceği tatsız hale getireceği için birçok üründe yapay tatlandırıcı ve kimyasal madde içerebilir.

İŞLENMİŞ ET

İşlenmiş et, daha çekici görünmesini sağlayan ve ürünün raf ömrünün uzamasına yardımcı olan zararlı katkı maddeleri bulundurabilir. Pastırma, sosis, sosisli sandviç, konserve et gibi ürünler, koruyucu maddelerle bir araya getiriliyor. İşlenmiş olmadığından emin olduğunuz et türlerini seçebilir veya parça olarak işlenmemiş et satın alarak evde kendi kıymanızı çekebilirsiniz. Bu sayede kullandığınız malzemeden emin olabilir, üstelik protein ve yağ oranını doğru bir şekilde hesaplayabilirsiniz.

PİRİNÇ PATLAKLARI

Pirinç patlakları, atıştırmalıklar arasında hem hafifliği hem de lezzeti ile oldukça seviliyor. Fakat beslenme uzmanları, bu ürünlerin hiç de beklemediğiniz bir biçimde glisemik indeksinizi yükseltebileceğini söylüyor. Yağ, şeker, lif, mineral veya kalorisi olmayan bu yiyecekler, sindirim sistemine girer girmez şekere dönüşüyor. Glisemik indeksi aniden 82'ye kadar yükseltebilen bu ürünler, diyabet riskinizi artırabilirler ve bu nedenle sağlıklı bir atıştırmalık kabul edilmiyorlar.

YEŞİL DETOKS SULARI





Yeşil detoks suları, son yıllarda sağlıklı beslenme ve diyetin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Fakat beslenme uzmanları, bu suları nereden temin ettiğinize bağlı olarak tüketmemenizi öneriyor. Öncelikle doktor kontrolü altında kullanılmayan bu sular, kronik rahatsızlığı olanlar ve düzenli ilaç kullananlar için istenmeyen reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Ayrıca kaynağı belli olmayan ve işlenmiş yeşil detoks suları, biraz sebze ve meyve içerse de daha fazla şeker eklenmiş olabileceği için sağlığınıza zarar verebilir.

SOYA SÜTÜ

Bilim insanları, soya fasulyesinin kadınlık hormonu östrojenler gibi davranan izoflavanlar içerdiğini açıkladı. Erkeklerin vücudunda aşırı östrojen varsa, göğüs büyümesi gelişmesine neden olabilir. Ayrıca yüksek miktarda tüketilen soya sütü, kadınlar için yüksek miktarda östrojen seviyesi nedeniyle kilo alımıyla sonuçlanabilir. Beslenme uzmanları, potansiyel hormonal sorunlar nedeniyle soya sütü içmemeyi önerdiklerini belirtiyor.

KONSERVE MEYVE

Birçok konserve markası, meyvelerin rengini korumak için çeşitli şurupları koruyucu olarak kullanma eğilimindedir. Şurupların aşırı miktarda şeker içermesi, besin değerinin önemli ölçüde düşmesine neden olabilir. Bu nedenle meyve konservesi seçerken şurup içerisinde değil kendi suyu içerisinde korunan ürünleri tercih etmek daha doğrudur.

İŞLENMİŞ MAKARNA





Çoğu insan, buğday tanesinin içerdiği tüm besinleri koruyacak şekilde işlendiğini düşünüyor. Fakat beslenme uzmanları, kalorisi daha yüksek ve lif oranı daha düşük olduğu için bu makarna türünün tercih edilmemesi gerektiğini söylüyor. Bu makarnalar, yedikten sonra sizi aç bırakabilir ve aşırı yemeye neden olabilir. Diyetisyenler ise bu ürünler yerine yüksek lifli ve tam tahıllı makarna yemenizi öneriyor.

FISTIK EZMESİ

Katkısız fıstık ezmesi, birçok faydalı gıda içeriyor olsa da, beslenme uzmanlarına göre işlenmiş fıstık ezmeleri oldukça zararlı olabilir. Bunun nedeni, birçok trans yağ, şeker veya bitkisel yağ gibi ek bileşenlerle formülize ediliyor olmaları. Diyetisyenler, fıstık ezmesi tercihi yaparken katkısız olmasına dikkat etmeniz gerektiği ve sağlıklı içeriklere sahip ürünler konusunda dikkatli olmanızın önemli olduğunu belirtiyor.