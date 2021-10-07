Akne ve siyah nokta tedavisinde dikkat

Sivilcelerin gözeneklerin tıkanması sonucu oluştuğunu ifade eden Dr. Tezel, "Bu durum yağlı ciltlerde daha fazla olsa da tüm cilt tiplerinde görülebilmektedir. Akne oluşumunun arkasında yatan birçok neden vardır, ancak genellikle yağ üretimindeki artış ve yağ bezlerinin iltihabı olduğunu söyleyebiliriz. Bu yağlanma ve iltihabın sebepleri asıl önemli olan kısmı oluşturur ve tedavi yöntemi ya da zamanlamasını değiştirebilir. Bu yağlamanın arkasındaki neden ergenlik, menopoz ve hamilelik gibi hormonların dengesiz olduğu dönemler olabilir. Ayrıca genetik faktörler, stres, bazı ilaçlar ve sağlıksız beslenme de sivilce oluşumunda rol oynayan diğer faktörleri oluşturur. Steroid ilaçlar, epilepsi önleyici ilaçlar ve depresyon tedavisinde kullanılan lityum içeren ilaçlar da sivilce oluşumuna sebep olan ilaçlar arasında sayılabilir. Bu sebeplerden dolayı akne tedavisine başlamadan önce cilt rahatsızlığının sebebi bulunmalıdır, eğer bir ilaçtan kaynaklanıyorsa ilaç kullanımı bittiğinde tedaviye başlanır" diye konuştu.

Tedavinin kişiye, aknelerin cildinde hangi bölgede bulunduğuna ve rahatsızlığının şiddetine göre değişiklik gösterdiğini kaydeden Dr. Tezel, "Sadece yüze sürülecek kremlerle yapılacak lokal tedavi olabileceği gibi ağızdan alınan antibiyotik, hormon veya A vitamini türevi sistematik tedaviler de olabilir. Krem ve ilaçlar dışında iğneli radyofrekans ve fraksiyonel karbondioksit gibi tedavi yöntemleri de kullanılmaktadır. Doğru tedavi yöntemine dermatoloğunuz karar verecektir.

Akne tedavisi, aknenin seviyesine göre kişiselleştirilir. 4 seviye bulunmaktadır. 1. derece aknede sivilceler beyaz baş ve siyah uçludur, çok az papül ve püstül vardır. 2. derece aknelerde daha fazla papül ve püstül vardır. Orta şiddetli olarak adlandırılan 3. derecede papül ve püstüllerin çok sayıda olmasının yanı sıra derinin altında bulunan nodüller de vardır. En yüksek şiddetli olan 4. seviyede ise çok sayıda, büyük ve ağrılı papül, püstül ve nodül vardır. Sivilce ve siyah noktalar genellikle ergenlik döneminde -12 ile 18 yaş arası- artar, ciltte iltihaplı ve kızarık şişlikler meydana gelir. Yüz bölgesinde oluşan sivilceler tedavi edilmezse lekelere yol açabilmektedir ve zaten can sıkıcı olan sivilceler, daha can sıkıcı olan lekelere dönüşmektedir" açıklamalarında bulundu.