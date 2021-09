Anneler yemek konusunda çocuklara nasıl örnek olmalı?

YEMEK SEÇMEYİN

Yemeyi tercih etmediğiniz bir yemeği çocuğunuzun yemesini beklemeyin. Akşam yemekte pırasa var ama siz sevmediğiniz için kendinize patates kızartıyor ve pırasaya dokunmuyorsunuz bile… Sizce çocuğunuz o pırasayı yer mi? Çocuğunuzun pırasadan yemesini istiyorsanız siz de küçük bir porsiyonda tabağınıza alın ve birlikte yiyin.

TEK TİP BESLENMEYİN

Sebze ağırlıklı veya et ağırlıklı beslenmeyi seviyor olabilirsiniz ancak sağlıklı beslenme düzeninde çeşitlilik sağlamak büyük önem taşır. Her besin grubunun tüketiminde dengeyi sağlayabilen ailelerin çocukları her besine eşit mesafede yaklaşır ve dolayısıyla büyüme ve gelişmesi için gerekli olan bütün besin öğelerini yeterli miktarda alabilir.

SOFRAYA HEP BİRLİKTE OTURUN

Düzenli yemek saatleriniz olsun ve bu saatlerde masaya ailecek oturun. Çocuklar kalabalık sofralarda çok daha iyi beslenirler, aile bireyleriyle aynı yemekleri yemek ve yemek sırasında birlikte olmak çocuklarınızın öğün saatlerini iple çekmesini sağlayabilir.