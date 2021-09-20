Anneler yemek konusunda çocuklara nasıl örnek olmalı?

YEMEK SEÇMEYİN
Yemeyi tercih etmediğiniz bir yemeği çocuğunuzun yemesini beklemeyin. Akşam yemekte pırasa var ama siz sevmediğiniz için kendinize patates kızartıyor ve pırasaya dokunmuyorsunuz bile… Sizce çocuğunuz o pırasayı yer mi? Çocuğunuzun pırasadan yemesini istiyorsanız siz de küçük bir porsiyonda tabağınıza alın ve birlikte yiyin.
TEK TİP BESLENMEYİN
Sebze ağırlıklı veya et ağırlıklı beslenmeyi seviyor olabilirsiniz ancak sağlıklı beslenme düzeninde çeşitlilik sağlamak büyük önem taşır. Her besin grubunun tüketiminde dengeyi sağlayabilen ailelerin çocukları her besine eşit mesafede yaklaşır ve dolayısıyla büyüme ve gelişmesi için gerekli olan bütün besin öğelerini yeterli miktarda alabilir.
SOFRAYA HEP BİRLİKTE OTURUN
Düzenli yemek saatleriniz olsun ve bu saatlerde masaya ailecek oturun. Çocuklar kalabalık sofralarda çok daha iyi beslenirler, aile bireyleriyle aynı yemekleri yemek ve yemek sırasında birlikte olmak çocuklarınızın öğün saatlerini iple çekmesini sağlayabilir.
TABAĞINIZDA YEMEK BIRAKMAYIN
Yemeğinizi tabağınıza yiyebileceğiniz kadar alın ve tabakta yemek bırakmak gibi bir hataya düşmeyin. Çocuğunuz bu davranışınızı gözlemler ve uygulayabilir. Siz sürekli olarak tabağınızda yemek bırakıyorsanız çocuğunuza ''o tabak bitecek!'' dayatması yapmanızın çok da bir faydası olmayacaktır.
YEMEK YERKEN BAŞKA ŞEYLERLE İLGİLENMEYİN
Yemek yerken sadece yemeğinize odaklanın ve ailenizle geçirdiğiniz zamanın tadını çıkartın. Yemek sırasında tv izlemek, bir yandan iş yapmak, telefonla ilgilenmek gibi alışkanlıklar çocuğunuzun bu davranışınızı da doğrudan kopyalamasına neden olabilir.
SAĞLIKSIZ ATIŞTIRMALIKLARI EVE ALMAYIN
Akşam yemekten sonra tv karşısına geçiyor ve abur cuburlarınızı da alıp keyif mi yapıyorsunuz? Çocuğunuzun bu davranışınıza özenmesi oldukça muhtemel. Cips, çikolata, kek, bisküvi gibi sağlıksız atıştırmalıkları satın almayın ve tüketmeyin. Bunlar yerine meyve, kuruyemişler, ev yapımı kekler gibi sağlıklı atıştırmalıklara yönelin.