Cildi güzelleştirdiği ortaya çıktı

Yeterli ve dengeli beslenme cilt hücrelerini güçlü ve canlı tutar. Omega 3 (Omega 3 açısından en zengin olan besin balık grubudur. Somon ve ton balığı başta olmak üzere, uskumru, sardalye ve morina balıklarında da bulunmaktadır. Ayrıca ceviz, chia veya chia tohumu, kenevir tohumu, semizotu, ıspanak ve lahanada da Omega 3 bol miktarda bulunur) ve Omega 6 (Omega 6 açısından en zengin olan besinler ; yulaf, kaju, tavuk, badem, ceviz, susam yağı ,mısır özü yağı , kakao yağı), elzem yağlar (Esansiyel Yağ Asitleri. İnsanların yaşamlarını devam ettirebilmesi için dışarıdan alması gereken, vücutta yapılamayan yağ asitleridir.
CİLDİN KURUMASINA VE ÇABUK YAŞLANMASINA NEDEN OLUR
İnsanlar için bilinen 3 esansiyel yağ asidi vardır. Bunlar; alfa linoleik asit ( bir omega-3 yağ asidi), linoleik asit (bir omega-6 yağ asidi) ve araşidonik asittir, cilt hücrelerini saran zarı güçlendirir. Cildin daha sıkı ve daha genç görünmesini sağlar, kırışıklıkları önler. Cilt üzerindeki yaraların enfeksiyon kapmasını engeller, çabuk iyileşmesine yardımcı olur. Elzem yağların eksikliği, cildin kurumasına ve çabuk yaşlanmasına neden olur. Omega yağlarının ideal dengesiyle gelen düzenli kan dolaşımı sayesinde cilde daha fazla oksijen taşınır. Omega 3 ve Omega 6 yağlarının ideal dengesi, akne, siyah nokta gibi cilt sorunlarının giderilmesinde de etkilidir. Bu gibi cilt problemleri, A, D ve E vitaminleri eksikliğinin yanı sıra elzem Omega yağlarının eksikliğinden de kaynaklanır.
Cilt sağlığı, kırışıklıkların giderilmesi veya oluşumunun engellenmesinde C vitamini, selenyum ve su çok önemli rol oynar. Kollajen sentezi için gereken sinyali C vitamininin oluşturduğu düşünülmektedir. Sıklıkla yediğimiz taze meyve ve meyveler C vitamini için çok iyi birer kaynaktır. Süt, yumurta, domates, greyfurt, badem, marul ve karnabaharda bulunan biotin de sağlıklı, parlak bir cilt ve saçlar için gereklidir. Koenzim Q 10, enerji üretiminde ve antioksidan olarak görev almaktadır. Antioksidan özelliğiyle yaşlanmanın etkilerini azaltıcı rol üstlenir. Koenzim Q 10'un cilt ve saç sağlığı üzerinde de olumlu etkileri vardır. Yağsız ve az yağlı kırmızı et, mayalı, kepekli ekmekler ve tahıl ürünlerini belli porsiyonlarda tüketerek alabileceğiniz lipoik asit ise, cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlayarak daha dinç, canlı ve genç görünmenizi sağlar.