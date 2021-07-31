Cildi güzelleştirdiği ortaya çıktı

Yeterli ve dengeli beslenme, genel sağlığımız açısından son derece önemlidir. Beslenme ve vücut sağlığı arasındaki ilişki üzerine yapılan araştırmaları incelediğimizde; Yeterli ve dengeli beslenmemek metabolizmanıza zarar verebilir, kilo verme sürecinizi zorlaştırabilir, kalp ve karaciğer gibi hayati organların işleyişini olumsuz yönde etkileyebilir hatta yanlış beslenme tüm vücudu etkilediği gibi ciltte de hızlı yaşlanmaya neden olabilir. Dr. Sıla Gürel konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 31.07.2021 13:59 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021 14:11 ABONE OL PAYLAŞ

Yeterli ve dengeli beslenme cilt hücrelerini güçlü ve canlı tutar. Omega 3 (Omega 3 açısından en zengin olan besin balık grubudur. Somon ve ton balığı başta olmak üzere, uskumru, sardalye ve morina balıklarında da bulunmaktadır. Ayrıca ceviz, chia veya chia tohumu, kenevir tohumu, semizotu, ıspanak ve lahanada da Omega 3 bol miktarda bulunur) ve Omega 6 (Omega 6 açısından en zengin olan besinler ; yulaf, kaju, tavuk, badem, ceviz, susam yağı ,mısır özü yağı , kakao yağı), elzem yağlar (Esansiyel Yağ Asitleri. İnsanların yaşamlarını devam ettirebilmesi için dışarıdan alması gereken, vücutta yapılamayan yağ asitleridir.

CİLDİN KURUMASINA VE ÇABUK YAŞLANMASINA NEDEN OLUR İnsanlar için bilinen 3 esansiyel yağ asidi vardır. Bunlar; alfa linoleik asit ( bir omega-3 yağ asidi), linoleik asit (bir omega-6 yağ asidi) ve araşidonik asittir, cilt hücrelerini saran zarı güçlendirir. Cildin daha sıkı ve daha genç görünmesini sağlar, kırışıklıkları önler. Cilt üzerindeki yaraların enfeksiyon kapmasını engeller, çabuk iyileşmesine yardımcı olur. Elzem yağların eksikliği, cildin kurumasına ve çabuk yaşlanmasına neden olur. Omega yağlarının ideal dengesiyle gelen düzenli kan dolaşımı sayesinde cilde daha fazla oksijen taşınır. Omega 3 ve Omega 6 yağlarının ideal dengesi, akne, siyah nokta gibi cilt sorunlarının giderilmesinde de etkilidir. Bu gibi cilt problemleri, A, D ve E vitaminleri eksikliğinin yanı sıra elzem Omega yağlarının eksikliğinden de kaynaklanır.