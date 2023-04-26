Cilt gözeneklerinizi bir daha görmeyeceksiniz! Bu losyon adeta porselen görünümlü cildin sırrı

Dermatologların önerdiği birkaç yöntem sayesinde gözeneklerdeki genişlik sorununu çözebilir, böylece pürüzsüz cilde birkaç adımda ulaşabilirsiniz. İşte o yöntemler…
CİLDİN pH SEVİYESİNE UYGUN TEMİZLEYİCİ SEÇMEK
Temizleme ürünleri, doğru seçilmediğinde cildin pH dengesinde sorunlar ortaya çıkarabilir. Bu nedenle dermatologlar seçiminizi yaparken cilt bakımı ürünlerininin cildinize uygun olmasını kontrol etmenizi öneriyor. Özellikle pH seviyesinin normalde 4,7 ile 5,75 arasında olması oldukça önemli. Yanlış temizleyici seçimi, daha az esnek ve daha hassas ciltler için tetikleyici olabilir. Üstelik yanlış temizleyici seçimi, geniş gözeneklerin yanı sıra dermatit ve rosacea gibi farklı cilt hastalıklarına da yol açabilir.
GÜNDÜZ KREMİNİ YAĞLI BURUN ÜZERİNE KULLANMAMAK
Garip gelebilir, ancak dermatologlar yağlıysa veya siyah noktalarınız varsa burnunuza krem sürmeyi tavsiye etmiyor. Bu durum, daha geniş gözeneklere neden olabilir. Yüzünüzde güneş kremi kullanırken yağsız olanları tercih ederek gözeneklerde genişleme ihtimalini düşürebilirsiniz.
TIKANMIŞ GÖZENEKLER İÇİN GLİKOLİK ASİT UYGULAYIN
Büyük, tıkanmış gözenekleriniz varsa dermatologlar glikolik asit kullanmanızı öneriyor. Gösterdiği etkin peeling etkisi, kuru ciltler için bile kullanılabilir bir formül. Bu bileşeni içeren ürünleri kullanmak, ölü deri hücrelerini ve gözeneklere sıkışan yağı süpürerek genişlemiş gözenekleri azaltmanıza yardımcı olabilir.
SICAK SUYLA GÜNDE İKİ KERE YÜZ YIKAMAK
Normalde tıkanmış gözenekler ve yağlı bir cilt, gözeneklerin daha büyük görünmesine neden olur. Gözenekleri açmak için yüzünüzü sabah ve yatmadan önce yıkayın, ancak cildinizi daha da tahriş edebileceğinden suyun çok sıcak olmaması gerektiğini unutmayın. Tahriş olmuş cilt, gözeneklerin büyümesine sebep olabilir.
YAĞSIZ GÜNEŞ KREMİ KULLANIN
Güneş kremi de gözeneklerin tıkanmasına neden olabilir. Akne eğilimli ve yağlı ciltler için yağsız güneş kremi tercihi, en doğru seçenektir. Hafif dokulu ve çinko içeren güneş kremleri, cildinizdeki gözeneklerin açılmasını önlüyor. Kuru ciltler ise yağlı olmayan fakat nemlendirici içeren bir güneş kremi seçebilir.
YANINIZDA GÜN BOYU YAĞ KURUTMA KAĞITLARI TAŞIYIN
Yağlı ciltte bulunan gözenekler, kuru cilde göre genişlemeye daha yatkındır. Bu nedenle yanınızda sürekli olarak yağ kurutma kağıtları taşıyarak bu sorunu çözebilirsiniz. Gün içerisinde yağlanan cildinizdeki yağı bu sayede ortadan kaldırarak gözeneklerinizin genişleme ihtimalini de düşürebilirsiniz. Üstelik karma ciltlerin kullanımına uygun olarak da üretilen bu kağıtlar, birçok cilt tipi için ideal olarak sunulur.
FAZLA SIVI KOZMETİK ÜRÜNLERDEN KAÇININ
Fondöten dahil olmak üzere sıvı kozmetik ürünler, yağlı ve karma ciltlerde daha fazla gözenek tıkanmasına neden olabiliyor. Bu nedenle seçiminizi yaparken cilt tipinizi göz önünde bulundurmak oldukça önemli. Bu tip kozmetik ürünlerin cildinizde gözenek genişlemesine neden olmasını için öncelikle bir nemlendirici kullanabilirsiniz. Ayrıca makyajdan önce makyaj bazı uygulayarak direk cildinize uyguladığınız kozmetiklerin gözeneklere dolmasını engelleyebilirsiniz.
SÜT ÜRÜNLERİNE DİKKAT EDİN
Günde 200 ml süt tüketmek, hem cildiniz hem de sağlığınız açısından faydalı olabilir. Fakat dermatologlara göre inek sütlerinin içerdiği büyüme hormonları, gözeneklerin genişlemesine yol açabilir. Bu nedenle hangi tür süt ürünün sizin cildiniz için daha iyi olduğu konusunda cilt doktorunuzdan bir tavsiye alabilirsiniz.
GENİŞ GÖZENEKLERE ÇİNKO OKSİT LOSYONU UYGULAYIN
Çinko oksit, birçok pişik kremlerinde ve mineral güneş kremlerinde aktif bir bileşendir. Farklı cilt tipleri için kullanılabilir ve koruyucu bir etki sağlar. Doktorlar, zaman zaman genişlemiş gözenekli alanlara ince bir çinko oksit losyonu tabakası uygulamayı önermektedir.
CİLT TİPİNİZE UYGUN BİR PEELING YÖNTEMİ SEÇİN
Pul pul dökülme konusunda dikkatli olun. Öncelikle cilt tipinizi belirlemeniz gerekir. Kuru, hassas ve akne eğilimli cilde sahip kişiler için hafif bir kimyasal eksfoliye edici kullanmak daha iyidir çünkü güçlü mekanik peeling çok tahriş edici olabilir. Yağlı, kalın cilde sahip kişiler için daha güçlü kimyasal tedaviler ve peeling kullanılabilir. Ancak daha koyu bir ten rengine sahipseniz veya yanıklardan sonra cildinizde koyu lekeler fark ederseniz bundan kaçınmak önemlidir. Peeling uygulamasında uzman bir tavsiye almak ve doğru noktalarda uygulama yapılması ise en önemli detaylar arasında bulunuyor.