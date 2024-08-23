Dermatologdan göz altındaki koyu halkaları yok eden formül! "Salatalığı böyle kullanın..."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Ömer Çalka, "periorbital hiperpigmentasyon" olarak da bilinen göz altındaki koyulukların yaygın bir cilt problemi olduğuna, gözlerin altındaki bölgede renk değişikliği olarak gözlemlendiğine, cilt hiperpigmentasyonu veya cilt yapısı nedeniyle kan damarları ve alttaki dokuların görünmesi gibi birçok nedenden kaynaklanabileceğine değindi.

Göz altı morluklarının, bu alanda oluşan halkaların koyulaşmasıyla kendini gösterdiğini ve kişinin doğal ten rengine bağlı olarak koyu mavi, mor, siyah ya da kahverengi tonlarına sahip olabileceğini kaydeden Çalka, "Hiperpigmentasyon, ciltte aşırı melanin üretimi anlamına gelir ve koyulaşmalara yol açar. Güneşe maruz kalma ve inflamasyon ise hiperpigmentasyonu yoğunlaştırarak daha belirgin hale getirebilir. Yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanmak, gözleri ultraviyole ışınlarından korumak için güneş gözlüğü takmak ve güneşin en yoğun olduğu saatlerde gölgede kalmak, cildi korumaya yardımcı olur." değerlendirmesinde bulundu.

"GÖZLERİ SIK SIK OVUŞTURMAK KOYU HALKALARA NEDEN OLABİLİR"

Çalka, yetersiz uyku ve düşük uyku kalitesi ile ortaya çıkan yorgunluğun da genellikle göz altı koyuluğunun ortaya çıkmasıyla ilişkili olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Uykusuzluk doğrudan göz altı koyuluklarına neden olmasa da etkenleri yoğunlaştırabilir. Koyu halkaların görünümünü en aza indirmek için düzenli bir uyku rutini oluşturmak ve kaliteli uykuya öncelik vermek oldukça önemli. Mevsimsel alerjiler ve alerjik konjoktivit, göz altında inflamasyona ve sıvı birikimine neden olarak koyu halkalara yol açabilir. Kaşıntı nedeniyle sık sık gözleri ovuşturmak da kan damarlarının çatlamasına ve benzer sonuçla morarmalara neden olabilir. Alerjiyi kontrol altına almak ve gözleri ovuşturmaktan veya kaşımaktan kaçınmak, göz altı koyuluklarının belirginliklerini azaltmada etkilidir."

Çalka, kolajen ile elastinin cilde yapı ve esneklik sağlayan temel proteinler olduğunu, yaşlandıkça ciltte yaşanan bu proteinlerdeki kaybın, cildin incelmesine ve gölgelerin görünürlüğünün artmasına neden olduğunu bildirdi.