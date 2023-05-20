Doğal E vitamini kaynağı! Kremleri, serumları bir kenara bıraktırıyor: Cilt dokusunu baştan yazacak

Cilt sağlığı konusunda jojoba yağı ilk akla gelen fikirlerinizden biri olmayabilir. Fakat araştırmalar, akne ve leke sorunlarıyla mücadelenin en etkili faktörlerinden biri olduğunu gösteriyor.

Giriş Tarihi: 20.05.2023 11:54 PAYLAŞ ABONE OL

Sarı renkli, mumsuz bir yapıya sahip olan jojoba yağı, jojoba bitkisinin tohumlarından elde ediliyor. Yıllar geçtikçe tüketiciler, kozmetik ürünlere eklendiğini gördükleri bu yağın, neden kullanıldığını araştırdıklarında "anti-enflamatuar" etkisi sayesinde önemli bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Çalışmalar, akne ve cilt lezyonlarının tedavisinde etkili olduğunu kanıtlanırken yaraların iyileşmesinde de oldukça büyük faydaları olduğu tespit edildi.

2012'de yayınlanan bir çalışma, hafif aknesi olan 133 kişide jojoba yağı içeren kil yüz maskelerinin etkilerini test etti. Altı haftalık tedavinin ardından morluklar, kistler ve komedonlar dahil olmak üzere akne lezyonlarında yüzde 54 azalma gösterdiler. Jojoba yağı mumunun yaraları tedavi etmede etkili olabileceği bulunan hücreler üzerinde yapılan laboratuvar tabanlı başka bir çalışma. Bu, aknenin bıraktığı açık yaraların semptomlarına yardımcı olabilir.