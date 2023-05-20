Doğal E vitamini kaynağı! Kremleri, serumları bir kenara bıraktırıyor: Cilt dokusunu baştan yazacak

Sarı renkli, mumsuz bir yapıya sahip olan jojoba yağı, jojoba bitkisinin tohumlarından elde ediliyor. Yıllar geçtikçe tüketiciler, kozmetik ürünlere eklendiğini gördükleri bu yağın, neden kullanıldığını araştırdıklarında "anti-enflamatuar" etkisi sayesinde önemli bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor.
Çalışmalar, akne ve cilt lezyonlarının tedavisinde etkili olduğunu kanıtlanırken yaraların iyileşmesinde de oldukça büyük faydaları olduğu tespit edildi.
2012'de yayınlanan bir çalışma, hafif aknesi olan 133 kişide jojoba yağı içeren kil yüz maskelerinin etkilerini test etti. Altı haftalık tedavinin ardından morluklar, kistler ve komedonlar dahil olmak üzere akne lezyonlarında yüzde 54 azalma gösterdiler.
Jojoba yağı mumunun yaraları tedavi etmede etkili olabileceği bulunan hücreler üzerinde yapılan laboratuvar tabanlı başka bir çalışma. Bu, aknenin bıraktığı açık yaraların semptomlarına yardımcı olabilir.
Jojoba yağının faydalarını ve olası risklerini keşfetmek için daha fazla araştırma yapılması gerekse de, Vicki Engsall, jojoba yağının cilde nasıl yardımcı olabileceği konusunda daha fazla fikir verdi.
Engsall, "Besin maddeleri, vitaminler ve omega yönünden zengin jojoba, tohumlarında sıvı balmumu depolayan tek bitkidir. Sağlıklı insan derisinde bulunan doğal balmumu esterleriyle aynı moleküler yapıyı paylaşarak, hayati besinlere ve antioksidanlara daha duyarlıdır." açıklamasında bulundu.
Engsall, tüm bunların yanı sıra jojoba doğal olarak antibakteriyel, antiviral, antifungal, analjezik, antiinflamatuar ve hipoalerjeniktir, bu nedenle çok çeşitli cilt sağlığı koşullarının görünümünü yatıştırmak için kullanıldığını dile getirdi. İşte jojoba yağının etkileri…
YARA İZLERİ
Yara izlerini azaltmanın en etkili yolu, günlük olarak nemlendirmektir. Jojoba'nın yağ asidiyle zenginleştirilmiş bileşenleriyle nemlendirmek, iyileşmeye izin vermek için cildin bariyerini korurken, yara izlerindeki kaşıntıyı yatıştırmaya yardımcı olur. Jojoba'nın sahip olduğu A, D, C ve E vitaminlerinin yüksek özelliği, yara izini en aza indirmeye yardımcı olabilir.
TAHRİŞ
Jojoba, tahrişi yatıştırabilecek anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Topikal uygulama, cildi kayganlaştırarak kuruluk, pullanma ve kaşıntıyı gidermeye yardımcı olabilir. Bir seçenek olarak jojoba ile cildi yumuşatmak, cilt tarafından hızla emildiği ve cildin daha fazla tahriş olmasını önlemeye yardımcı olabileceği için etkilidir. Jojoba nemi derinlemesine hapsederek cildin artık kuru ve aşınmaya karşı hassas olabileceği yerlerde hidrasyonu teşvik edebilir.
CİLTTEKİ KABARMALAR
Jojoba yağı temel vitaminler yönünden zengindir, ancak aynı zamanda doğal olarak yüksek iyot içeriğine sahiptir, bu da onu cildi iyileştirmek için harika kılar. Bir kabarma gördüğünüzde, jojoba uygulamak cildi yumuşatmaya yardımcı olurken aynı zamanda ham cilt bölgesini besler. Hassas bir cildiniz varsa jojoba, diğer topikal kremlerle birlikte uygulayabileceğiniz daha sert bileşenlerden dolayı daha fazla tahrişe neden olmadan ağrı ve rahatsızlığı giderebilir.
BÖCEK ISIRIKLARI
Böcek ısırıkları, özellikle yazın veya daha sıcak iklimlerde tatildeyken felakettir, ancak jojoba şişmeyi, kızarıklığı azaltmaya ve cildi ısırıklardan sakinleştirmeye yardımcı olarak tahrişi en aza indirmeye yardımcı olabilir. Jojoba'nın iyileştirici özelliklerinin, kollajen sentezini uyararak iyileşme sürecini hızlandırdığı bulunmuştur.
SİĞİLLER
Jojoba, bakteri oluşumuyla mücadelede harika olan antimikrobiyal özelliklere sahip iyot açısından zengin olması nedeniyle bir mantar önleyici olarak kullanılabilir. Jojoba, siğilleri iyileştirmenin ve en aza indirmeye yardımcı olmanın yanı sıra ayak tırnağı mantarı ve sporcu ayağı için de kullanılabilir.
GÜNEŞ YANIĞI
Doğal bir güneş yanığı önleyici uyarıcı olan jojoba, ağrıyı, kızarıklığı ve şişmeyi hafifletmeye yardımcı olmak için steroid olmayan bir anti-enflamatuar ilaca benzer şekilde hareket eder. Jojobadaki E vitamini, pullanmayı önlemek ve daha hızlı iyileşmeyi desteklemek için cildi yeniden nemlendirmeye yardımcı olabilir.