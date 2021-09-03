Doğal güzelliğin sırrını veriyoruz! Evdeki malzemelerle 5 peeling tarifi

Peeling uygulaması, birçok kimyasal ürünün yanı sıra doğal malzemelerle de yapabileceğiniz, zengin çeşitliliğe sahip bir bakım ürünü. Evde bulunan yalnızca birkaç malzeme ile yapabileceğiniz bu peeling karışımları, cildinizin ihtiyacına göre seçebilirsiniz.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 03.09.2021 15:04 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021 15:08

Farklı doğal malzemelerin bir araya geldiği bu peeling karışımları arasından ister kuru bir cilt için ister sivilceli bir cilt yapısı için aradığınızı kolaylıkla bulabilirsiniz. Dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz bu ürünleri, cildinizin tam ihtiyacı olacak düzeyde hazırlayabilirsiniz. İşte o mucizevi 5 tarif…

KAYMAK GİBİ BİR CİLT: ANANAS PEELING 3 dilim ananas 1 yemek kaşığı bal Oldukça basit şekilde hazırlanabilecek bu peeling karışımı, cildinize pürüzsüz bir yapı kazandırıyor. 3 dilim ananası ve 1 yemek kaşığı bir araya getirdikten sonra blender yardımıyla püre kıvamına getirin ve yüzünüzün her noktasına masaj yaparak uygulayın. Yaklaşık 10 dakika boyunca uyguladıktan sonra yüzünüzü suyla durulayın.

TERTEMİZ BİR YÜZ: KAHVE PEELING 1 yemek kaşığı kahve telvesi 1 yemek kaşığı zeytinyağı Kahve peeling, en yaygın doğal yöntemlerden biri. İçtiğiniz kahvenin telvesini dökmek yerine bir yemek kaşığı telveyi bir yemek kaşığı zeytinyağı ile karıştırarak yüzünüze uygulayın. Cildinizdeki ölü deriyi temizlemeye yardımcı olan bu peeling karışımını yüzünüze masaj yaparak yedirin. Ardından su ile temizleyin.

SIFIR GÖZENEK! MISIR UNU PEELING 2 yemek kaşığı mısır unu 2 yemek kaşığı yoğurt Limon kabuğu rendesi Mısır unu, yapısı sayesinde kolayca kıvam alabiliyor. Yoğurtla karıştırdığınızda ise peeling karışımı için olması gereken yapıya ulaşıyor. 2 yemek kaşığı yoğurt ve 2 yemek kaşığı mısır ununun bir araya gelmesinin yanı sıra limon kabuğu rendesini de ekleyerek doğru kıvamı yakalayın. Ardından yüzünüze ufak hareketlerle uygulayın ve 10 dakika sonra yıkayın.

YEPYENİ BİR CİLT İÇİN: ALOE VERA PEELING 1 yemek kaşığı aloe vera yağı 1 yemek kaşığı toz şeker Bir kase içerisine eklediğiniz ale vera yağına 1 yemek kaşığı toz şeker ilave edin ve iyice karıştırın. Temiz bir cilde yaklaşık 6 veya 7 dakika uyguladıktan sonra su ile durulayın. Hem nemlendirme hem de yenilenme sağlayan aloe vera düzenli kullanımda cildinizde istediğiniz dokuya ulaşmanızı sağlayacak.