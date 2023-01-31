Düzenli yaptığınızda yüz hatlarını keskinleştiriyor! Bu yöntem yüzde oluşan ödemi söküp atıyor…

Yüz yogasının cilt sağlığı üzerinde önemli bir etki yarattığını biliyor musunuz? Eğer hareketleri doğru bir şekilde uygularsanız, kırışıklıklar azalıyor, güçsüz kaslar kuvvet kazanıyor. Aynı zamanda bu hareketleri uyguladığınızda, kan akışınız hızlanacak ve bunun sonucunda ise yüzde oluşan şişkinlikler hızlı bir şekilde geçecek. Öyleyse gelin birlikte yüz yogasını nasıl yapacağınıza bir bakalım.

UYARI: Bu işlemi uygulamak için mutlaka yüz kemiklerinin oturmuş ve gelişimin tamamlanmış olması gerekiyor. Uzmanlar 18 yaşın altındaki kişilerin kesinlikle uygulamaması gerektiğini söylüyor.