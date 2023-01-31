Düzenli yaptığınızda yüz hatlarını keskinleştiriyor! Bu yöntem yüzde oluşan ödemi söküp atıyor…

Yüz yogasının cilt sağlığı üzerinde önemli bir etki yarattığını biliyor musunuz? Eğer hareketleri doğru bir şekilde uygularsanız, kırışıklıklar azalıyor, güçsüz kaslar kuvvet kazanıyor. Aynı zamanda bu hareketleri uyguladığınızda, kan akışınız hızlanacak ve bunun sonucunda ise yüzde oluşan şişkinlikler hızlı bir şekilde geçecek. Öyleyse gelin birlikte yüz yogasını nasıl yapacağınıza bir bakalım.
UYARI: Bu işlemi uygulamak için mutlaka yüz kemiklerinin oturmuş ve gelişimin tamamlanmış olması gerekiyor. Uzmanlar 18 yaşın altındaki kişilerin kesinlikle uygulamaması gerektiğini söylüyor.
KAŞLARINIZI KALDIRIN
Her bir kaşınızın altına üç parmak ucuyla bastırın ve gözlerinizi açmaya zorlayın. Kaşlarınızı parmaklarınıza doğru indirirken gülümseyin. Birkaç saniye basılı tutun. Gözlerinizi kapatın ve gözbebeklerinizi başınızın üstüne doğru yuvarlayın. 20 saniye tutun ve bunu yaparken gülümsemeye devam edin. Serbest bırakın ve tüm süreci üç kez daha tekrarlayın.
YANAKLARINIZI İNCELTİN
Ağzınızı "O" şekli oluşturacak şekilde açın. Şimdi üst dudağınızı dişlerinizin üzerine getirin ve yanak kaslarınızı yukarı kaldırmak için gülümseyin. İşaret parmaklarınızı yanak kaslarınızın üzerine yerleştirin. Sonra indirmek için kontrol kaslarını serbest bırakın. Tekrar gülümseyin, kasları gözlere doğru itin ve aşağı indirerek tekrarlayın. Bu egzersizi 10 kez tekrarlayın.
YÜZ GERME
Ağzın köşelerini vurgulayarak gülümsemeye çalışın. Şimdi, işaret parmağınızı ağzınızın her iki köşesine bastırın ve kaslara bastırırken parmaklarınızı elmacık kemiklerinize doğru kaydırın. Elmacık kemiklerinizin üst kısmına geldiğinizde, 20 saniye boyunca sabit tutun ve yanaklarınızdaki kasların gerildiğini hissedin. Bunu üç kez tekrarlayın.
BOYUN VE ÇENE SIKILAŞTIRICI
Ağzınızı iyice açın. Alt dudağınızı ve dudaklarınızın köşesini ağzınıza doğru katlayın ve alt çenenizi öne doğru uzatırken sıkıca tutun. Alt çenenizi 10 kez açıp kapatın. 20 saniye baskı uygulayın. Bu egzersizi üç kez tekrarlayın.
ŞAKAKLARA UYGULAYIN
Çenenizi kapatırken parmak uçlarınızı şakak bölgenize bastırın. Dişlerinizi birbirine kenetleyin ve çenenizi yukarı doğru eğin. Dişlerinizi sıkarken şakak bölgesine konsantre olun ve kulaklarınızı geriye doğru hareket ettirmeye çalışın. 10 saniye hareketsiz tutun ve ardından dişlerinizi sıkın. 10 saniye mola verin. Şakak kaslarınız, dişlerinizi her sıktığınızda esneyecektir. Bu işlemi birkaç defa tekrarlayabilirsiniz.