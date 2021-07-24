Evde doğal güneş kremi yapımı: Kimyasal içermeyen en doğal tarif

Güneş kremi yapmak, dikkatli olunması gerektiği kadar aslında pratik bir yönteme de sahip. Güneş kremi yapmak ile ilgili birçok bilgi mevcut. İşte en etkili güneş kremlerinden birinin tarifi...

BİR GÜNEŞ KREMİNİ ETKİLİ YAPAN NEDİR?

Güneş kremi, etiketi anlamak için kendi sözlüğü ile gelmesi gerektiğini hisseden ürünlerden biridir. Bir güneş koruyucusunu neyin etkili kıldığını anlamak için önce onu tanımlamak için kullanılan bazı terimleri inceleyelim.

SPF seviyesi

SPF, "güneş koruma faktörü" anlamına gelir. Bir ürünün cildinizi ultraviyole B (UVB) ışınlarından ne kadar iyi koruduğuna dair sayısal bir tahmindir, bu nedenle SPF'yi temsil etmek için bir sayı kullanılır. Amerikan Dermatologlar Akademisi, en az 30 SPF kullanılmasını önerir.

Geniş spektrum

Geniş spektrumlu güneş kremleri, cildinizi güneşin UVB ışınlarının yanı sıra ultraviyole A (UVA) ışınlarından korur.

UVB ışınları cilt kanserine neden olmakla daha yakından bağlantılı olsa da, UVA ışınları yine de cildinize zarar verebilir ve kırışıklıkları hızlandırmak için cildinizin katmanlarına derinlemesine nüfuz edebilir. Bu nedenle geniş spektrumlu bir güneş koruyucu güneşten korunma için daha iyi bir seçimdir.