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Evde doğal güneş kremi yapımı: Kimyasal içermeyen en doğal tarif

Güneş kremi, cildinizi güneşin ultraviyole (UV) ışınlarından koruyan bölgesel bir sağlık ürünüdür. Amerikan Dermatoloji Akademisi'ne göre, yaklaşık 5 Amerikalıdan 1'i yaşamları boyunca cilt kanseri geliştirecek. Güneş kremi, güneşe aşırı maruz kalmanın zararlı etkilerini önlemek için her an yanınızda bulundurmanız gereken ürünlerden biri. Maliyet, rahatlık veya güvenlik nedenleriyle sıfırdan kendi güneş koruyucunuzu yapmak isteyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.07.2021 14:41 Güncelleme Tarihi: 24.07.2021 14:42
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Evde doğal güneş kremi yapımı: Kimyasal içermeyen en doğal tarif

Güneş kremi yapmak, dikkatli olunması gerektiği kadar aslında pratik bir yönteme de sahip. Güneş kremi yapmak ile ilgili birçok bilgi mevcut. İşte en etkili güneş kremlerinden birinin tarifi...

BİR GÜNEŞ KREMİNİ ETKİLİ YAPAN NEDİR?

Güneş kremi, etiketi anlamak için kendi sözlüğü ile gelmesi gerektiğini hisseden ürünlerden biridir. Bir güneş koruyucusunu neyin etkili kıldığını anlamak için önce onu tanımlamak için kullanılan bazı terimleri inceleyelim.

SPF seviyesi

SPF, "güneş koruma faktörü" anlamına gelir. Bir ürünün cildinizi ultraviyole B (UVB) ışınlarından ne kadar iyi koruduğuna dair sayısal bir tahmindir, bu nedenle SPF'yi temsil etmek için bir sayı kullanılır. Amerikan Dermatologlar Akademisi, en az 30 SPF kullanılmasını önerir.

Geniş spektrum

Geniş spektrumlu güneş kremleri, cildinizi güneşin UVB ışınlarının yanı sıra ultraviyole A (UVA) ışınlarından korur.

UVB ışınları cilt kanserine neden olmakla daha yakından bağlantılı olsa da, UVA ışınları yine de cildinize zarar verebilir ve kırışıklıkları hızlandırmak için cildinizin katmanlarına derinlemesine nüfuz edebilir. Bu nedenle geniş spektrumlu bir güneş koruyucu güneşten korunma için daha iyi bir seçimdir.

EV YAPIMI GÜNEŞ KREMİ TARİFİ

Aloe vera, ev yapımı güneş koruyucu için ulaşabileceğiniz en iyi bileşenlerden biri. Cildinizdeki yanıkları hem tedavi ettiği hem de önlediği kanıtlanmıştır.

Not: Bu tarif su geçirmez değildir ve sık sık tekrar uygulanması gerekir.

İçindekiler

  • 1/4 fincan hindistancevizi yağı (7 SPF'ye sahiptir)
  • 2 (veya daha fazla) yemek kaşığı toz çinko oksit
  • 1/4 fincan saf aloe vera jeli (yüzde 50 veya daha yüksek saf aloe olmalıdır)
  • Koku ve ilave bir SPF artışı için 25 damla ceviz özü yağı
  • Sürülebilir bir kıvam için 1 bardak (veya daha az) shea yağı

Yapılışı:

  • Çinko oksit ve aloe vera jeli hariç tüm malzemeleri orta boy bir tencerede birleştirin. Shea yağı ve yağların orta ateşte erimesine izin verin.
  • Aloe vera jeli içinde karıştırmadan önce birkaç dakika soğumaya bırakın.
  • Çinko oksit eklemeden önce tamamen soğutun. Çinko oksidin her yere dağıldığından emin olmak için iyice karıştırın. Daha yapışkan bir kıvam için biraz balmumu veya başka bir mumsu madde eklemek isteyebilirsiniz.
  • Cam bir kavanozda saklayın ve kullanıma hazır olana kadar serin ve kuru bir yerde saklayın.

*Kullanmadan önce ürünlerin cildinizde alerjik reaksiyon verme ihtimali nedeniyle uzmandan tavsiye almanız önerilir.

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