Gençleşmenin sırrı bu besinde! Ne kırışıklık bırakıyor ne leke: Botoks işlemini tarihe gömecek!

YAŞLANMA SÜRECİNDE ÖNEMLİ ETKİSİ VAR

Dengeli bir beslenmenin cildin yaşlanma süreci üzerindeki etkisinin de kanıtlandığını vurgulayan Dyt. Usta, şunları söyledi:

"Besinlerdeki fonksiyonel yaşlanma karşıtı bileşenler arasında cilt bileşenlerinin sentezinde ve metabolizmasında yer alan ve cilt bileşenlerinin bozulmasını önleyen ve yapısal bütünlüğünü koruyan maddeler yer almaktadır. Vitaminler, mineraller, yağ asitleri, eser elementler, antiinflamatuar bileşenler sayesinde besinler cilt sağlığını desteklemektedirler."

RENGÂRENK SEBZE VE MEYVELERDEN GÜNDE 5-7 PORSİYON TÜKETİN

Sebze ve meyvelerin yüksek polifenol içermeleri sebebiyle cilt dokusunun korunmasına destek verdiğinin altını çizen Dyt. Usta, "Rengârenk sebze ve meyvelerden günde 5-7 porsiyon (2-3 porsiyon meyve, 3-4 porsiyon sebze) tüketmek, sağlıklı bir cilt için atılabilecek önemli bir adımdır" diye konuştu.

HAVUÇ, ÇİLEK VE KURUYEMİŞ CİLT SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

Dyt. Usta, hangi sebze ve meyvelerin cilde nasıl etkileri olduğunu şöyle sıraladı: