Göz altı halka ve torbalarınızdan kurtulun

Göz altındaki koyu halkalar ve göz altı torbaları, yaşın ilerlemesiyle birlikte ortaya çıkan, yaygın kozmetik problemler olarak pek çok insan için rahatsız edici olabiliyor. Uyku düzeninin bozuk olması, uzun süre televizyon, bilgisayar, tablet, telefon ekranına bakma alışkanlığı, sigara ve alkol tüketimi, yetersiz ve dengesiz beslenme, su içme alışkanlığının yetersiz olması gibi faktörler göz altında koyu halkalara ve torbalanmaların oluşmasına yada belirginleşmesine neden oluyor.

Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Serap Maden, güneşe aşırı maruz kalmanın da melanin artışını uyararak göz altlarında koyu görünüme neden olabileceğini söyledi. Uzm. Dr. Serap Maden bu sorunun nedenlerini anlatırken, "Göz altı torbalanmalarının ve koyuluklarının bir diğer nedeni de o bölgedeki dolaşım yetersizliğidir. Özellikle toplar damar yapılarındaki dolaşım yetersizliği bu durumun ortaya çıkmasına yol açar. Göz altı koyu halkaları ve torbalanmaları, yaşın ilerlemesiyle yakından ilgilidir. Zamanla ortaya çıkan bağ dokusu kaybı gözaltında koyu halkaların oluşumuna sebep olur. Aynı zamanda yağ dokusunun yer çekimi nedeniyle aşağı doğru göçü ve kemik yapının gerilemesi sonucu göz altında torbalanmalar ve koyu halkalar oluşur" sözleriyle açıkladı.

KURTULMAK MÜMKÜN!

Peki, bu rahatsız edici sorundan nasıl kurtulabiliriz? Uzm. Dr. Serap Maden, düzenli uyku, doğal beslenme ve bol su içmenin; cildin hızlı yaşlanmasına yol açan sigara ve alkolden uzak durmanın tüm cilde sağlık kattığı gibi gözaltındaki koyu halka ve torbalanmaların azalmasına da katkıda bulunduğunu vurguladı. Uzm. Dr. Maden, "Gözaltını uygun bir nemlendirici ile düzenli olarak nemlendirmek de koyu halkaları azaltacaktır. Genetik olarak sahip olunan koyu halkaları azaltmak için ve zamanın yıpratıcı olumsuz etkilerine karşı önlem almak amacıyla göz altına uygulanabilecek hem basit hem de etkili çeşitli kozmetik yöntemler de vardır" dedi.

