Hatalı güneşlenmenin cilt kanserine yol açabilir!

Açık tenli kişilerin özellikle çocukluk çağında maruz kaldıkları güneş yanıklarının ileride bazı deri kanseri türlerine yatkınlık yaratabileceğine dikkati çeken Akyol, "Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Güneşin çok tepede olmadığı zamanlar dışında güneşlenmenin çok ciddi zararı yok. Yanık derecesinde olmayan güneşlenmelerin deri kanseri açısından ciddi risk oluşturduğunu söyleyemeyiz. Çocukluk çağında oluşan, yanık derecesine varacak hatalı güneşlenmeye bağlı tablolar sonucunda ileri yaşlarda deri kanserleri gelişebiliyor." ifadelerini kullandı.