Hepimiz bu hatayı yapıyoruz! Duşta sakın yüzünüzü yıkamayın: “Cildinize etkisi…”

CİLDİNİZİ HASSASLAŞTIRIR

Normalden daha reaktif olan cilt, kozmetik ürünlerden ve hatta güneşten veya rüzgardan kolayca tahriş olabilir.

Aşırı hassas cilt, hızla kırmızıya dönebilir ve kaşıntılı ve rahatsız hissedebilir. Şampuan ve saç kremlerindeki birçok bileşen saçlarınız için harikadır. Ancak bunları duşta kullanırsanız sivilceleri tetikleyebilirler.