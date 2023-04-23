Hepimiz bu hatayı yapıyoruz! Duşta sakın yüzünüzü yıkamayın: “Cildinize etkisi…”

Görünüşe göre, duştan önce yüzünüzü yıkamak da en iyi fikir değil çünkü saç ürünleriniz cildinizde durulanabilir. Duşu bitirdikten sonra yüzünüzü temizlemek daha iyidir ve bunun nedenini öğrenmek için biraz araştırma yaptık. İşte neden yüzünüzü duşta yıkamamanız gerektiğinin cevabı…
GÖZENEKLERİNİZİ TIKAYABİLİR
Doğru saç bakım ürünlerini seçmek saçlarınızın muhteşem görünmesine yardımcı olur. Ancak saçınızı şampuanlayıp ürünün bir kısmının yüzünüzden akmasını önlemek neredeyse imkansızdır.
Birçok saç bakım ürünü, saçınız için harikalar yaratan ancak cildinizi olumsuz etkileyebilecek bileşenler içerir. Örneğin, yağlar saçınızı nemlendirmeye yardımcı olur, ancak yağ cildinize ulaştığında gözeneklerin tıkanmasına ve akneye neden olabilir.
CİLT TAHRİŞİNE SEBEP OLABİLİR
Cildinizi şampuanla temizlemeyi hayal etmiyor olabilirsiniz. Fakat saçlarınızı yıkadığınız esnada aslında şampuanla da cildiniz temas eder. Aynı zamanda şampuanlarda bulunan yapay içerikler, ciltte reaksiyona sebep olabilir.
CİLDİNİZİ HASSASLAŞTIRIR
Normalden daha reaktif olan cilt, kozmetik ürünlerden ve hatta güneşten veya rüzgardan kolayca tahriş olabilir.
Aşırı hassas cilt, hızla kırmızıya dönebilir ve kaşıntılı ve rahatsız hissedebilir. Şampuan ve saç kremlerindeki birçok bileşen saçlarınız için harikadır. Ancak bunları duşta kullanırsanız sivilceleri tetikleyebilirler.
Cildinizde ürün kalıntısı kalmadığından emin olmak için yüz temizleyicinizi rutininizin son adımı olarak kullanmak daha iyidir.