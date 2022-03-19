Her gün bir avuç yiyin! Cildi ışıl ışıl parlatıyor

Hormonal değişimler, genetik nedenler gibi faktörlere bağlı olarak da ortaya çıkabilse de, genellikle ciltte büyük oranda hasara neden olan durum, cilt bakım rutiniyle ilişkilidir. Bu nedenle uygunsuz bir cilt bakımı yerine doğru adımları izleyeceğiniz basit yöntemler, en iyi sonuçları elde etmenizi sağlıyor. Fakat bu adımların düzenli olarak takip edilmesi, cildinizde istediğiniz etkiyi oluşturmanız konusunda büyük bir ayrıntı. İşte o yöntemler…

CİLDİNİZİ ZARARLI GÜNEŞ IŞINLARINDAN KORUYUN





Zararlı güneş ışınlarına uzun süre maruz kalmak, ince çizgiler, kırışıklıklar ve koyu lekeler ile sonuçlanabilir. Üstelik bu durum, cilt kanseri riskini de artırabilir. Cildinizi korumak için öncelikle cilt doktorunuzun önerdiği bir güneş koruyucu kremi kullanmakla başlayabilirsiniz. Ayrıca beslenmenize bir avuç badem eklemek de güneş ışınlarından korunmayı kolaylaştırır. Yapılan bir araştırma, beslenmeye badem dahil etmek, zararlı UV ışınlarından korunmayı ve cilt dokusunu iyileştirmeyi sağlayabiliyor.

SAĞLIKLI BESLENİN!







Her ne kadar dışarıdan cildinize bir bakım rutini uygulasanız da dengeli beslenme, en önemli noktalardan biridir. Makro ve mikro besinler açısından zengin bir beslenme, cilt sağlığı için hayati önem taşır. Avokado, yeşil çay, havuç, yumurta, ıspanak ve somon gibi antioksidan kaynağı besinleri düzenli tüketmek, cilt sağlığınızı düzeltmek için daha hızlı yol kat etmenizi sağlayacaktır. Ayrıca badem gibi kuruyemişleri de beslenmenize eklemelisiniz. Badem; E vitamini, magnezyum, protein, riboflavin, çinko gibi birbirinden farklı vitamin ve mineralin kaynağıdır. Bu sayede cilt sağlığını desteklemek için büyük faydalar sunar. Ayrıca susuz kalmamak da önemlidir. Hergün en az iki litre (8-10 bardak) aralığında su tüketilmesi gerekir.

C ve E VİTAMİNİ ALIN

C ve E vitamini açısından zengin besinler tüketmek, lekelenmelere neden olan hiperpigmentasyonu önler. Üstelik cildinizin de olduğundan genç görünmesini sağlar. C vitamininin ayrıca kolajen seviyelerini artırarak kırışıklıkların görünümünü azaltmaya yardımcı olacak yaşlanma karşıtı bir vitamin olduğu da bilinmektedir. Limon, portakal, kivi ve çilek gibi narenciye açısından zengin meyveleri diyetinize ekleyerek doğal olarak tüketebilirsiniz. Ayrıca E vitamininin doğal alımını artırmak için badem tüketebilirsiniz.

CİLDİNİZİ İYİ NEMLENDİRİN

İyi bir nemlendirici kullanmak, cilt bakımı için en önemli adımdır. Birkaç nemlendirici arasından seçim yaparken özellikle cilt tipinize uygun bir nemlendirici seçtiğinizden emin olun. Bu nedenle öncelikle cilt doktorunuza danışabilirsiniz. Ayrıca cildinizi yumuşak ve esnek tutmak için hyaluronik asit ve gliserin gibi maddeleri içeren bir nemlendirici tercih edebilirsiniz. Ayrıca sıcak su ile değil ılık su ile duş almaya dikkat edin. Sıcak su, cildinizin doğal nemlendirici bariyeri olan "doğal yağları" parçalayarak aşırı kurumaya neden olabilir.

YÜZÜNÜZÜ GÜNDE İKİ KEZ TEMİZLEYİN





Cilt temizliği, yüzünüzdeki tıkanmış gözenekleri, makyaj kalıntılarını ve ölü deri hücrelerini ortadan kaldırır. Düzenli olarak yapılması, bu nedenle oldukça önemlidir. Aynı zamanda aşırıya kaçmak da cildinizde tahrişe neden olabilir. Sivilce ve kızarıklıkları önlemek için her sabah ve yatmadan önce cildinizi uygun bir temizleyiciyle temizlemeyi unutmayın.

STRESİ ORTADAN KALDIRIN

Sağlıklı bir beden ve zihin dengesi için iyi bir yaşam tarzı şarttır. Bu nedenle parlayan bir cildin en önemli sırrı; rahat bir ruh halidir denilebilir. Bu nedenle stresi yönetmek oldukça önemlidir. Günde en 7 - 9 saat aralığında uyumaya dikkat edin. Ayrıca ruh halinizi iyileştirecek yoga, meditasyon gibi aktivitelere katılabilirsiniz.