Her zaman mükemmel bir görünüm: Yağlı ciltler için en iyi bakım ürünü!

Ciltteki yağ bezleri çok fazla sebum ürettiğinde yağlı cilt sorunuyla karşı karşıya kalınabilir. Sebum, cildi koruyan ve nemlendiren mumsu, yağlı maddedir. Sebum cildi sağlıklı tutmak için hayati önem taşır. Bununla birlikte, çok fazla sebum yağlı cilde, tıkanmış gözeneklere ve akneye neden olabilir. Yaşam tarzı ve diyet değişikliklerinin yanı sıra, günlük cilt bakımı rutininize mütevazı serumu eklemek aslında yağlı ciltler için en basit ve en etkili tedavi olabilir.

HAFİF FORMÜL

Serumlar su veya emülsiyon bazlı formülasyonlardır, bu nedenle hafif jel benzeri veya sulu, cilde hızla emilen, cildin nemlendirme susuzluğunu gideren ve taze, nemli pürüzsüz bir yüzey bırakan yapışkan olmayan bir dokuya sahiptirler.

GÜÇ DOLU MALZEMELER

Hyaluronik Asit, Salisilik Asit ve C Vitamini içeren yüksek performanslı bir serum aramanız tavsiye edilir. Hyaluronik Asit donuk, susuz kalmış cildi tedavi etmeye yardımcı olur, Salisilik asit yağda çözünür ve fazla sebumu temizlemek için cilt yüzeyinin altına nüfuz edebilir. Bu formüller, gözenekler ve yağlılığı azaltırken, Vitamic C ise bir antioksidan görevi görür ve parlak, hatta canlanmış bir cilde sahip olmanızı sağlar.

NEMLENDİRME

Yağlı cildin neden daha fazla neme ihtiyacı olduğu merak edilebilir. Serum, ortalama bir krem veya nemlendiriciden daha derine sızan ve çok yüksek konsantrasyonda aktif içerik sağlayan daha küçük moleküllerden oluşur. Ayrıca cildin sağlıklı ve iyi beslenmiş görünmesi için yüzdeki fazla sebumu yeniden düzenler.