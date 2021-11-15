Her zaman mükemmel bir görünüm: Yağlı ciltler için en iyi bakım ürünü!

Ciltteki yağ bezleri çok fazla sebum ürettiğinde yağlı cilt sorunuyla karşı karşıya kalınabilir. Sebum, cildi koruyan ve nemlendiren mumsu, yağlı maddedir. Sebum cildi sağlıklı tutmak için hayati önem taşır. Bununla birlikte, çok fazla sebum yağlı cilde, tıkanmış gözeneklere ve akneye neden olabilir. Yaşam tarzı ve diyet değişikliklerinin yanı sıra, günlük cilt bakımı rutininize mütevazı serumu eklemek aslında yağlı ciltler için en basit ve en etkili tedavi olabilir.
HAFİF FORMÜL
Serumlar su veya emülsiyon bazlı formülasyonlardır, bu nedenle hafif jel benzeri veya sulu, cilde hızla emilen, cildin nemlendirme susuzluğunu gideren ve taze, nemli pürüzsüz bir yüzey bırakan yapışkan olmayan bir dokuya sahiptirler.
GÜÇ DOLU MALZEMELER
Hyaluronik Asit, Salisilik Asit ve C Vitamini içeren yüksek performanslı bir serum aramanız tavsiye edilir. Hyaluronik Asit donuk, susuz kalmış cildi tedavi etmeye yardımcı olur, Salisilik asit yağda çözünür ve fazla sebumu temizlemek için cilt yüzeyinin altına nüfuz edebilir. Bu formüller, gözenekler ve yağlılığı azaltırken, Vitamic C ise bir antioksidan görevi görür ve parlak, hatta canlanmış bir cilde sahip olmanızı sağlar.
NEMLENDİRME
Yağlı cildin neden daha fazla neme ihtiyacı olduğu merak edilebilir. Serum, ortalama bir krem veya nemlendiriciden daha derine sızan ve çok yüksek konsantrasyonda aktif içerik sağlayan daha küçük moleküllerden oluşur. Ayrıca cildin sağlıklı ve iyi beslenmiş görünmesi için yüzdeki fazla sebumu yeniden düzenler.
ÇOK YÖNLÜ BİR FORMÜL
Serumlar, kremler veya nemlendiriciler gibi tek amaçlı cilt bakım ürünlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırabilen kahraman bir üründür.
KOLAY UYGULAMA
Serum, yüzünüzü temizledikten sonra uyguladığınız bir cilt bakım ürünüdür. Bu güzellik toniğinden sadece birkaç damla, çok ihtiyaç duyulan beslenmeyi sağlayacak ve cildinizi tüm gün boyunca hazırlayacaktır. Serumu yüzünüze ve boynunuza nazikçe uygulamak için parmak uçlarınızı kullanın ve ardından hafifçe vurun, patlatın ve düzeltin.
Dermatolog ve Cilt Uzmanı Dr. Aparna Santhanam, "Yağlılıkla mücadele etmek için, nemi tüketmeden cildin sebum dengesini yeniden sağlamalı ve bunu yapmak için hem etkili hem de doğru ağırlıkta bir formülasyon olan bir güzellik çözümüne yatırım yapmak zorunludur. Hyaluronik Asit ve Salisilik Asit gibi cildi yağlı veya aşırı kuru yapmadan nemlendiren ve eksfoliye eden temel cilt bakım bileşenlerini içeren bir yüz serumu seçmenizi tavsiye ederim. C vitamininin ek bir faydası, parlak bir cilt sağlayacak güçlü bir antioksidan görevi görecektir. Bu bileşenlerle birlikte serumun düzenli kullanımı, yağlı cilt probleminin çözülmesine yardımcı olacak ve akne lekelerini de azaltacaktır."
Bu nedenle, bir dahaki sefere yağlı ciltle mücadele ettiğinizde, etkili güzellik yardımcınız olan serum formüllerini tercih edin ve cildinizin dönüşümüne tanık olun. Etkisini en üst düzeye çıkarmak için günde en az iki kez (duştan sonra ve gece cilt rutininizle birlikte) bir yüz serumu kullanmanız önerilir.