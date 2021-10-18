Huzurevi, kreş ve okullarda uyuz böceğine dikkat!

Uyuz, ne yazık ki ülkemizde de son zamanda salgın gibi yayılmış bir paraziter böceğin neden olduğu ve bilimsel adı “sarcoptes scabiei” olan mikroskopik sekiz bacaklı bir akar işgalidir. Bu hastalıkta uyuz böceklerinin dişileri derinin dış tabakalarına yumurtalarını bırakır. Bu yumurtalar deride bir alerjik reaksiyona, ağır kaşıntıya ve döküntüye neden olur. Uzm. Dr. Dinçer Erdinç konu hakkında bilgiler verdi.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 18.10.2021 15:45 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 15:45

Bu hastalık hemen temasla bulaşmaz, akarların bir kişiden diğerine geçmeleri için yeterince uzun süren ciltten cilde temas olması gerekir veya yatak takımları, örtüler, havlular gibi ortak kişisel eşyalar üzerinden de yayılabilir. Kolayca bulaşmaz; normal bir el sıkışması ya da sarılma, uyuz akarının bulaşması için yeterli değildir. Uyuz akarı çok yavaş sürünen bir varlıktır, zıplayamaz, uçamaz. Son günlerde artan uyuz salgınları ise daha ciddiye alınması gereken bir olgudur; bazen kreşlerden ya da anaokullarından yayılmaya başlayabilir. Küçük çocuklar birbirlerine sık sık dokunarak oynama eğilimindedir.

BELİRTİLERİ NELERDİR? Kişi uyuz akarı kaptığında, cildin ilk tepkileri göstermesi 4-6 hafta arasında bir süre alır. Bu tepkiler arasında en yaygın olanları özellikle geceleri yoğun kaşıntı, sivilce benzeri döküntülerle kızarıklıklar, kabuklarla kabarcıklar ve sürek kaşımadan kaynaklanan yaralardır. Hastalığın erken evrelerinde derideki döküntüler, sivilce, sivrisinek ısırığı ve diğer cilt komplikasyonları ile benzerlik gösterdiği için nedeni anlaşılamayabilir, teşhis konması gecikebilir. Uyuzun bir diğer ayırt edici özelliği ise deride uzun çizgiler halinde oyukların görülmesidir. Bu kabarık çizgiler ya grimsi beyaz ya da ten rengindedir. Bu çizgiler dişi akarları tarafından cildin yüzeyinin hemen altında açılan tünellerdir. Uyuz akarları vücudun herhangi bir yerinde yaşayabilir, ancak vücudun belirli yerlerini diğerlerine göre daha fazla tercih ederler. Bunlar arasında başta gelenler parmak araları, el bileği, dirsek veya diz kıvrımları, bel veya göbek çevresi, göğüsler veya cinsel organlar ve çok küçük çocuklar ile yaşlılarda baş, boyun, yüz, avuç içi ve tabanlardır.