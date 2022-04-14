Işıltılı bir cilt için 10 pratik yöntem

Dermatoloji Uzmanı Dr. Gülbiye Güler, rüzgâr ve soğuk havaya maruz kalmanın yanı sıra kapalı ortamdaki ısıtıcıların ortamı kurutması sonucunda ciltte kuruma ve kırışıklıklarda artış meydana geldiğini ifade ediyor. Basit ama etkili yöntemlerle ışıl ışıl bir cilde kavuşabileceğine dikkat çeken Dr. Gülbiye Güler'in önerileri şöyle sıraladı:

"Bahara girerken ışıltılı bir cilt için, cilt temizliği çok önemlidir. Bunun için çeşitli peelingler ve cilt bakımlarıyla cilt ölü dokulardan ve yabancı maddelerden arındırılmalıdır. Bu işlemler cildin yapısına göre yapılmalıdır. Temizlenen cilt siyah noktalardan arındırılır ve böylece daha ışıltılı olur. Kış boyunca kuruyan cildin nemlendirilmesi gerekmektedir. Nemlendiriciler cildin tipine uygun olarak paraben, alkol içermemeli, komedojenik olmamalıdır. Nemlendiriciler kuru ciltlerde özellikle yenileyici, onarıcı, su tutucu özelliği olan kollajen, aminoasitler, keratin ve hyalüronik asit içeren ürünler içermelidir. Bol antioksidan maddeler ile A,B,C ve E vitaminlerini içeren sebze ve meyveler ile beslenerek cildimizin onarılması ve tazelenmesini sağlarız. Ayrıca omega-3 içeren balık ve ceviz tüketerek cildimize daha parlak görünüm kazandırabiliriz.