Kahve fincanlarını yıkamaya son! Bu formül göz çevrenizi ışıl ışıl yapıyor

Gün içinde sevdiklerimizle kahvenin tadı bir başka oluyor. Özellikle türk kahvesinin cilt bakımında da birçok faydası var. Peki kahve telvesinin göz altı morlukları üzerindeki etkisini biliyor musunuz? İşte gelin bu etkilere beraber bakalım…

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 12.05.2022 10:22 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 10:26

Günde bir bardak kahve içmeyi mutlaka ihmal etmeyin! Hem sağlığınıza yararı büyük hem de kahve telvesinin birçok şeyde inanılmaz etkisi bulunuyor. Sadece göz altı morluklarını yok etmekle kalmıyor ev işlerinizi de kolaylaştırıyor. Kahvenizi yudumladıktan sonra yıkamak yerine, telvesini bir kapta saklayıp gündelik işlerinizde kullanabilirsiniz. Fakat uzun süre tutmayın küflenmesine sebep olabilir.

GÖZ ALTI MORLUKLARINI YOK EDİYOR Sabahları ne kadar kahve içersen iç, bazen hala biraz uykulu görünüyorsun. Göz altı morluklarından kurtulmanın birçok yolu var. Kahve telvesi kullanmak bunlardan biridir. Bir miktar kahve telvesini su veya zeytinyağı ile karıştırın, ardından karışımı dikkatli bir şekilde göz çevrenize uygulayın. Ayrıca kafein kan dolaşımını iyileştirir ve daha uyanık görünmenizi sağlar.