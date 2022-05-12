Kahve fincanlarını yıkamaya son! Bu formül göz çevrenizi ışıl ışıl yapıyor

Günde bir bardak kahve içmeyi mutlaka ihmal etmeyin! Hem sağlığınıza yararı büyük hem de kahve telvesinin birçok şeyde inanılmaz etkisi bulunuyor. Sadece göz altı morluklarını yok etmekle kalmıyor ev işlerinizi de kolaylaştırıyor. Kahvenizi yudumladıktan sonra yıkamak yerine, telvesini bir kapta saklayıp gündelik işlerinizde kullanabilirsiniz. Fakat uzun süre tutmayın küflenmesine sebep olabilir.
GÖZ ALTI MORLUKLARINI YOK EDİYOR
Sabahları ne kadar kahve içersen iç, bazen hala biraz uykulu görünüyorsun. Göz altı morluklarından kurtulmanın birçok yolu var. Kahve telvesi kullanmak bunlardan biridir. Bir miktar kahve telvesini su veya zeytinyağı ile karıştırın, ardından karışımı dikkatli bir şekilde göz çevrenize uygulayın. Ayrıca kafein kan dolaşımını iyileştirir ve daha uyanık görünmenizi sağlar.
TENCERE VE TAVALARDAKİ YANIKLARA SON
Yanlışlıkla tavada bir şey mi yaktınız? Bu yöntemle yanmış lekelerden kurtulmak çok kolay! Kahve telvesini kullanarak tencere ve tavalarınızı pırıl pırıl yapabilirsiniz. Tencerenin dibine telveyi koyun ve sünger yardımı ile tavayı ovarak temizleyin. Böylece tencereleriniz yeni gibi görünecek!
SAÇ YIKAMAK
Kahve telvesini saçlarınızda kullanmak pürüzsüz ve yumuşacık olmasını sağlayacak. Ancak saç renginiz açık ise fazla telve kullanmayın saç renginizi bozabilir.
LAVABOLARIN AÇILMASINA YARDIMCI OLUR
Kahve telvesi lavabo açmada mucizeler yaratır. Kahve telvesini lavaboya koyun ve ardından biraz bulaşık deterjanı ve kaynar su dökün. Bu formülü tuvaletiniz için de kullanabilirsiniz. Ancak lavabonuzun zarar görmemesi için çok sık kullanmayın.