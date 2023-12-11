Kışın çatlayan dudakları pamuk gibi yumuşatıyor! İşte saniyeler içinde onarım sağlayan 2 malzemeli karışım

Dudakların yumuşak ve hassas yapısı, kolay bir biçimde kuruyup çatlamasına yol açabilir. Bazen acı verebilir ve kanamaya neden olabilir. Eğer çatlama dudak kenarlarında meydana geldiyse çiğneme ya da gülümseme hareketleri sonucunda ağrı ve yanma hissine sebep olabilir.
Dudakların kolay bir biçimde yumuşamasını sağlayabilmek için limon ve toz şekere ihtiyacınız var. Limonun suyu ve toz şeker sayesinde hazırlayacağınız bu karışım, dudakların üzerinde yer alan ölü derinin ortadan kalkmasını sağlar. Şeker sayesinde de dudaklarınızı pamuk gibi yumuşatabilirsiniz.
Bu karışımın hazırlanışı ise şöyle;
İlk olarak bir kasenin içerisine 1 yemek kaşığı toz şekeri koyun ve üzerine birkaç damla limon suyu ilave ederek karıştırın. Ardından elde ettiğiniz karışımla dudaklarınıza masaj yapın. Uygulamanın ardından dudaklarınıza dudak nemlendiricisi sürerek tekrar çatlamasının önüne geçebilirsiniz.
Çatlayan dudakları yumuşatmanın diğer yolları ise şöyle;
BAL
Balın antibakteriyel özelliği bulunur bu sayede dudağın çatlamasına ve kurumasına karşın faydalı olur. Besleyici etkisi sayesinde dudakların kısa sürede iyileşmesinde rol oynar.
Balın bu etkisinden faydalanabilmek için az miktarda balı dudaklarınıza sürün ve 15 dakika boyunca bekletin. 15 dakikanın sonunda dudaklarınızı ılık suyla temizleyin.
SALATALIK
Salatalık yüksek miktarda su içeriğine sahiptir bu sayede dudakların nemlenmesinde rol oynar. Salatalığın bu özelliğinden faydalanabilmek için ilk olarak salatalığı dilimler haline getirin.
Ardından dilimlediğiniz salatalığı dudaklarınızın üzerine yerleştirerek 15 dakika boyunca bekletin.
YEŞİL ÇAY
Yeşil çayın içeriğinde yer alan polifenol iltihabın azalmasında etkili bir maddedir. Yeşil çay sayesinde dudaklarınızın nemlendirerek yumuşamasını sağlayabilirsiniz. Bu yöntem için ilk olarak bir adet poşet yeşil çayı, ılık suyun içerisinde bekletin. Ardından dudaklarınıza sürün.
TUZ VE SU
Tuz ve suyu bir araya getireceğiniz tuzlu su sayesinde dudaklarınızın temiz kalmasını sağlayabilirsiniz. Bu uygulama esnasında dudaklarınızda yanma hissi meydana gelebilir ancak kısa süre içerisinde geçer.
Bu yöntem için ilk olarak bir bardağın içerisinde ılık su doldurun ardından içerisine 1 yemek kaşığı kadar tuz ilave ederek karıştırın. Elde ettiğiniz tuzlu suyu pamuk yardımıyla dudaklarınıza sürün.
UYARI: Hassasiyeti ve alerjisi olan kişilerin bu yöntemleri kullanmadan önce mutlaka bir doktora danışması tavsiye edilir.