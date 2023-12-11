Kışın çatlayan dudakları pamuk gibi yumuşatıyor! İşte saniyeler içinde onarım sağlayan 2 malzemeli karışım

TUZ VE SU

Tuz ve suyu bir araya getireceğiniz tuzlu su sayesinde dudaklarınızın temiz kalmasını sağlayabilirsiniz. Bu uygulama esnasında dudaklarınızda yanma hissi meydana gelebilir ancak kısa süre içerisinde geçer.

Bu yöntem için ilk olarak bir bardağın içerisinde ılık su doldurun ardından içerisine 1 yemek kaşığı kadar tuz ilave ederek karıştırın. Elde ettiğiniz tuzlu suyu pamuk yardımıyla dudaklarınıza sürün.

UYARI: Hassasiyeti ve alerjisi olan kişilerin bu yöntemleri kullanmadan önce mutlaka bir doktora danışması tavsiye edilir.