Pamuk gibi ellerin sırrı bu tarifte! İlk uygulamada kuruyan ve çatlayan cilde son veriyor...

Elleriniz soğuk havalarda, sık sık el yıkamaktan veya kimyasallara maruz kalmaktan kuruyabilir ve çatlayabilir. Bu durum can sıkıcı ve rahatsız edici olabilir. Neyse ki, evde kolayca hazırlayabileceğiniz doğal maskeler ile ellerinizi nemlendirebilir ve yumuşatabilirsiniz. İşte size kuru eller için 3 doğal maske tarifi!
BAL VE YOĞURT MASKESİ
Malzemeler:
Hazırlanışı:
AVOKADO VE MUZ MASKESİ
Malzemeler:
Hazırlanışı:
YULAF EZMESİ VE BAL MASKESİ
Malzemeler:
Hazırlanışı:
MASKE UYGULAMA ÖNERİLERİ:
ÇATLAMAYAN ELLER İÇİN BU ADIMLARA DİKKAT!
TEK ÇÖZÜM MASKE DEĞİL!
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