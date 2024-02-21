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Pamuk gibi ellerin sırrı bu tarifte! İlk uygulamada kuruyan ve çatlayan cilde son veriyor...

Değişen hava koşullarından etkilenen cildimiz, özellikle ellerimizde kendini gösteren belirtilere maruz kalabiliyor. Onlarca krem veya losyon kullanımına rağmen istediğiniz sonucu alamadıysanız veya kimyasal yerine doğal uygulamalar arıyorsanız bu maske tarifleri tam sizin için. İşte doğal şekilde elleri pamuğa dönüştüren o maskeler...

Giriş Tarihi: 21.02.2024 13:54
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Pamuk gibi ellerin sırrı bu tarifte! İlk uygulamada kuruyan ve çatlayan cilde son veriyor...

Elleriniz soğuk havalarda, sık sık el yıkamaktan veya kimyasallara maruz kalmaktan kuruyabilir ve çatlayabilir. Bu durum can sıkıcı ve rahatsız edici olabilir. Neyse ki, evde kolayca hazırlayabileceğiniz doğal maskeler ile ellerinizi nemlendirebilir ve yumuşatabilirsiniz. İşte size kuru eller için 3 doğal maske tarifi!

BAL VE YOĞURT MASKESİ

Malzemeler:

  • 1 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 çay kaşığı bal
  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı:

  • Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın.
  • Karışımı ellerinize ve tırnaklarınıza uygulayın.
  • 15-20 dakika bekletin.
  • Ilık suyla yıkayın.

AVOKADO VE MUZ MASKESİ

Malzemeler:

  • 1/4 avokado
  • 1/2 muz
  • 1 tatlı kaşığı bal

Hazırlanışı:

  • Avokado ve muzu bir çatalla ezin.
  • Balı ekleyin ve karıştırın.
  • Karışımı ellerinize ve tırnaklarınıza uygulayın.
  • 15-20 dakika bekletin.
  • Ilık suyla yıkayın.

YULAF EZMESİ VE BAL MASKESİ

Malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi
  • 1 tatlı kaşığı bal
  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı:

  • Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın.
  • Karışımı ellerinize ve tırnaklarınıza uygulayın.
  • 15-20 dakika bekletin.
  • Ilık suyla yıkayın.

MASKE UYGULAMA ÖNERİLERİ:

  • Maskeleri haftada 1-2 kez uygulayabilirsiniz.
  • Maskeleri uygulamadan önce ellerinizi ılık suyla yıkayın ve kurulayın.
  • Maskeleri uyguladıktan sonra ellerinize pamuklu eldiven giyip 15-20 dakika bekletebilirsiniz.
  • Maskeleri yıkadıktan sonra ellerinize nemlendirici krem sürün.

ÇATLAMAYAN ELLER İÇİN BU ADIMLARA DİKKAT!

  • Ellerinizi sık sık yıkamak zorundaysanız, sabun yerine yumuşak bir temizleyici kullanın.
  • Ellerinizi yıkadıktan sonra her zaman nemlendirici krem kullanın.
  • Ellerinizi soğuk havalarda eldivenle koruyun.
  • Bol bol su için.

TEK ÇÖZÜM MASKE DEĞİL!

  • Bol su içmek de cildinizin nem seviyesini korumak için önemlidir.
  • Omega-3 yağ asitleri ve E vitamini gibi cildinize iyi gelen besinleri içeren bir diyet uygulayabilirsiniz.
  • Sigara içmek cildinizin kurumasına neden olabilir. Sigara içiyorsanız, bırakmayı deneyin.

Uyarı:

  • Herhangi bir malzemeye karşı alerjiniz varsa, o malzemeyi maskede kullanmayın.
  • Maskeleri kullanırken herhangi bir tahriş veya alerjik reaksiyon yaşarsanız, kullanmayı bırakın ve bir doktora danışın.
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