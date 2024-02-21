Pamuk gibi ellerin sırrı bu tarifte! İlk uygulamada kuruyan ve çatlayan cilde son veriyor...

Elleriniz soğuk havalarda, sık sık el yıkamaktan veya kimyasallara maruz kalmaktan kuruyabilir ve çatlayabilir. Bu durum can sıkıcı ve rahatsız edici olabilir. Neyse ki, evde kolayca hazırlayabileceğiniz doğal maskeler ile ellerinizi nemlendirebilir ve yumuşatabilirsiniz. İşte size kuru eller için 3 doğal maske tarifi!