Pandemiyle birlikte son 1-2 yıl içerisinde kat kat arttı

Pandemi dönemiyle birlikte birçok alanda olumsuzluklar yaşanırken, kısıtlamalar ile birlikte insanların kapalı alanlarda fazla kalmasıyla başta uyuz olmak üzere viral hastalılarda 1-2 yıl içinde kat kat artışlar yaşandı. Uzman Dr. Hamza Aktaş, havaların ısınmasıyla birlikte uyuzda düşüş olabileceğine belirtirken, yurt, otel, güzellik merkezleri, epilasyon ve spor salonlarında mantar hastalığının bulaşı olabileceğine dikkat çekerek kullanılacak eşyalara ve hijyene dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

Son dönemlerde klinikte karşılaştıkları en önemli tablolardan biri artmış olan uyuz salgını olduğunu söyleyen Dr. Aktaş, Pandemiyle birlikte ciddi bir artış olduğunu gözlediklerini belirtti. Özellikle toplu yaşam alanlarının olduğu yerde artışın fazla olduğuna dikkat çeken Dr. Aktaş, "Spor merkezlerinde, bazı hastaların yoğun olarak gittiği güzellik merkezlerinde, epilasyon merkezlerinde bu tür bulaşıcı hastalıkların daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Tabi sadece bulaşıcı hastalık olarak uyuz tek değil, mantar hastalıkları, bazı viral enfeksiyonlar. Özellikle siğil diye nitelendirilen HPV virüsüne bağlı gelişen viral enfeksiyonlarında arttığı gözlemlenebiliyor. Bu tür konularda özellikle hastalarımızdan, halkımızdan istediğimiz, çok dikkatli olmaları. Bireysel tek kullanımlık malzemelerin kullanılması, kişiye özgü malzemelerin kullanılması, bilhassa güzellik merkezlerinde, spor salonlarında, hamam, havuz, sauna benzeri toplu organizasyonların olduğu bireysel kullanılabilecek havluların veya yatak örtülerinin kullanılması, kişisel hijyene dikkat edilmesi" dedi.