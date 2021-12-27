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Sadece dakikalar içerisinde! Selülitleri bitiren doğal maske tarifi

Selülit, cilt altında bulunan yağ hücrelerinde birikme nedeniyle ortaya çıkan kan bozulması sonucunda görülmeye başlanır. Kadınların neredeyse %80’inde görülen bu sorun, genetik, hormonal veya hareketsiz yaşam gibi birçok sebeple ortaya çıkar. Kalça, karın, baldır ve süt bacakta sıklıkla görülen bu problemi ortadan kaldırmak ise imkansız değil. Doğru yaşam tarzı ve bakım süreci ile yeniden pürüzsüz bir görünüme ulaşabilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 27.12.2021 09:30 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 09:47
Sadece dakikalar içerisinde! Selülitleri bitiren doğal maske tarifi

Kim Kardashian dahil birçok kadının karşılaştığı bu sorunu yok etmenin sadece iki malzemeyle yok edebilmenin bir tarifi bulunuyor. Bu sevilmeyen görüntü için denediğiniz onlarca maskeyi bir kenara bırakın ve sadece karbonat ve balı kullanmaya başlayın. Cilt terapisti Nataliya Robinson, karbonat ve balın bir arada kullanılmasının selülitleri yok etmenin en etkili yolu olduğunu belirtiyor.

Karbonat, cildin doğal olarak harekete geçmesini sağlarken bal, vücudunuzun ihtiyacı olan nemi sağlar. Ayrıca Robinson, bacaklara bal ile masaj yapmanın kan dolaşımını iyileştireceğini ve lenfatik akışı teşvik edeceğini belirterek hücresel yağ birikimini de azaltacağını açıkladı. İşte o tarif…

Malzemeler:

  • Bir çay kaşığı bal
  • Bir çay kaşığı karbonat

Uygulama:

  • Bal ve karbonatı karıştırdıktan sonra biraz su ekleyin ve iyice özdeşleşmesini sağlayın.
  • 3 dakika boyunca yoğun bir şekilde uygulamak istediğiniz noktalara masaj yapın.

Bal, ciltte bulunan toksinleri ve maruz kaldığı çevresel hasarlar nedeniyle ortaya çıkan tıkanıklığı giderir. Bu sayede selülitleri giderecek olan doğal bir bileşen haline giderir.

Nataliya Robinson, bu karışımı duştan hemen önce veya duş sırasında uygulamayı öneriyor. Kan akışını iyileştiren bu maske, selülit görünümünde de azalmayı sağlayacağı belirtiliyor. Fakat masaj sırasında fazla bastırma, kılcal damarlarda hasara neden olabilir. Bu nedenle aşırıya kaçmadan masajı uygulamak önemli detaylardan biri haline geliyor.

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