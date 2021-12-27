Sadece dakikalar içerisinde! Selülitleri bitiren doğal maske tarifi

Kim Kardashian dahil birçok kadının karşılaştığı bu sorunu yok etmenin sadece iki malzemeyle yok edebilmenin bir tarifi bulunuyor. Bu sevilmeyen görüntü için denediğiniz onlarca maskeyi bir kenara bırakın ve sadece karbonat ve balı kullanmaya başlayın. Cilt terapisti Nataliya Robinson, karbonat ve balın bir arada kullanılmasının selülitleri yok etmenin en etkili yolu olduğunu belirtiyor.

Karbonat, cildin doğal olarak harekete geçmesini sağlarken bal, vücudunuzun ihtiyacı olan nemi sağlar. Ayrıca Robinson, bacaklara bal ile masaj yapmanın kan dolaşımını iyileştireceğini ve lenfatik akışı teşvik edeceğini belirterek hücresel yağ birikimini de azaltacağını açıkladı. İşte o tarif…