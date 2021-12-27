Sadece dakikalar içerisinde! Selülitleri bitiren doğal maske tarifi

Kim Kardashian dahil birçok kadının karşılaştığı bu sorunu yok etmenin sadece iki malzemeyle yok edebilmenin bir tarifi bulunuyor. Bu sevilmeyen görüntü için denediğiniz onlarca maskeyi bir kenara bırakın ve sadece karbonat ve balı kullanmaya başlayın. Cilt terapisti Nataliya Robinson, karbonat ve balın bir arada kullanılmasının selülitleri yok etmenin en etkili yolu olduğunu belirtiyor.
Karbonat, cildin doğal olarak harekete geçmesini sağlarken bal, vücudunuzun ihtiyacı olan nemi sağlar. Ayrıca Robinson, bacaklara bal ile masaj yapmanın kan dolaşımını iyileştireceğini ve lenfatik akışı teşvik edeceğini belirterek hücresel yağ birikimini de azaltacağını açıkladı. İşte o tarif…
Malzemeler:
Uygulama:
Bal, ciltte bulunan toksinleri ve maruz kaldığı çevresel hasarlar nedeniyle ortaya çıkan tıkanıklığı giderir. Bu sayede selülitleri giderecek olan doğal bir bileşen haline giderir.
Nataliya Robinson, bu karışımı duştan hemen önce veya duş sırasında uygulamayı öneriyor. Kan akışını iyileştiren bu maske, selülit görünümünde de azalmayı sağlayacağı belirtiliyor. Fakat masaj sırasında fazla bastırma, kılcal damarlarda hasara neden olabilir. Bu nedenle aşırıya kaçmadan masajı uygulamak önemli detaylardan biri haline geliyor.