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Sağlıklı bir cilt için 10 beslenme önerisi!

Diyetisyen Burak Çetiner, sağlıklı bir cilt için beslenme önerilerini paylaştı. İşte o liste;

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Giriş Tarihi: 18.04.2022 09:15 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 09:31
SAĞLIKLI BİR CİLT İÇİN 10 BESLENME ÖNERİSİ!
  • Çinko eksikliği ciltte akne oluşumuna sebep olabilir. Kaynakları ise istiridye, kabak çekirdeği, zencefil, ceviz, yulaf ve yumurtadır.
  • Omega-3 yağ asitlerinin eksik alınması cildinizin solgun,çatlak ve kuru olmasına sebep olabilir. Haftada en az 1 kez mutlaka sofranızda balığa yer verin.
  • Gün içerisinde en az 2 litre su içmelisiniz. Su cildinizin daha parlak görünmesini sağlar ve kan dolaşımınızı hızlandırır.
  • Kahve tüketiminiz gün içerisinde en fazla iki kupa olmalıdır.
  • E vitamini akne oluşumunu, cilt kuruluğunu ve kırışıklıkları azaltır. Kaynakları ise domates, lahana, avokado, badem, yer fıstığı, şeftali ve ayçiçek çekirdeğidir.
  • A vitamini cildin onarılmasını sağlar. Kaynakları ise havuç, acı biber, kayısı ve kavun gibi kırmızı ve sarı renkli sebzelerdir.

  • C vitamini, cildi güneşin zararlı ışınlarının neden olduğu kırışıklık ve diğer yaşlanma belirtilerine karşı korur ve akneye bağlı cilt lekelenmelerinin önüne geçer. Kaynakları ise turp, brokoli, portakal, mandalina, limon, biber ve maydanozdur.
  • Selenyum, ciltte akne oluşumuna ve cilt kanserine karşı koruyucu özellik göstermektedir. Kaynakları ise somon balığı, buğday ruşeymi, sarımsak, ceviz, yumurta, esmer pirinç ve tam tahıllı ekmektir.
  • Bol yağlı yemekler, kızartmalar ve kavurmalardan uzak durmalısınız.
  • Sigara içiyorsanız bırakmanız gerek.
  • Cips ve çerez gibi yağlı market ürünlerinden uzak durmalısınız.

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