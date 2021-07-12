Sıcak havalarda parfümünüzü nasıl kalıcı hale getirirsiniz?

Yaz aylarının yüksek hava sıcaklıkları, parfümün uzun süre kalıcı hale gelmesini engelleyebiliyor. Fakat aslında kalıcı olmadığını düşündüğünüz o parfümleri çok daha uzun süre kullanabilirsiniz. İşte uzun süre kalıcı parfüm kullanmanın sırları…

KAT KAT SIKIN

Gün içinde solup gidecek birkaç koku yerine, en sevdiğiniz parfümü farklı formlarda kullanarak katmanlar halinde kullanmak veya aynı anda birden fazla koku kullanmak, kalıcılığı sağlamak için harika bir yoldur. Sabahları sürdüğünüz ürünleri düşündüğünüzde duş jelinden nemlendiriciye veya vücut yağ gibi destekleyici ürünlerle en sevdiğiniz parfümün etkisini en üst düzeye çıkarabilirsiniz. Katmanlama, gün boyunca sürecek benzersiz ve kişiselleştirilmiş bir koku yaratma fırsatı da sunar.

VÜCUDUNUZUN FARKLI BÖLGELERİNE SIKIN

Kokunuzun kalıcı olduğundan emin olmak istiyorsanız, bileklerinize ve boynunuza sprey sıkmanın yanı sıra farklı bölgeleri de es geçmemeniz gerekiyor. Dirsekleriniz ve göbek deliğiniz de dahil olmak üzere vücudunuzun alternatif bölgelerine parfüm sıkmak, yaz aylarında daha uzun süre dayanmasını sağlayabilir. Saçınız da bu noktada önemli noktalardan biri. Saçınıza hafif düzeyde parfüm sıkmak, kokuyu daha kalıcı getirecektir. Parfümünüzün kalıcı hale gelmesi için daha geniş bir yüzey sağlayan saçlarla, güneşte daha uzun süre kalıcı bir koku için ensenize, saç çizginize ve başınızın orta kısmına sıkmayı da unutmayın.

ODANIZDA DEĞİL BUZDOLABINIZDA MUHAFAZA EDİN

Şişeleriniz tuvalet masasında güzel görünebilir ancak parlaklık ve nem notaların bozulmasına neden olur ve bu da zamanla kokuyu etkiler. Bu nedenle aslında parfümlerinizi buzdolabında saklayarak çok daha uzun süre koku düzeyinden hiçbir şeyden kaybetmeyecek şekilde muhafaza edilebilir.

CİLDİNİZİ NEMLENDİRİN

Parfümün daha kalıcı olmasının en iyi püf noktalardan biri, temiz ve nemli cilde uygulamaktır. Duştan çıktıktan sonra cildinizi iyi bir şekilde nemlendirmek, parfümün vücudunuza daha iyi tutunmasını sağlar. Bunu fondöten altına kullanılan baz gibi düşünebilirsiniz. Bu sayede hem cildinizin kuru kalmasını engelleyebilir, hem de günün her anında hoş bir kokuya sahip olabilirsiniz.