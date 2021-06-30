Sıktığınız sivilce leke kabusunu getirebilir! İz kalmaması için kesinlikle bu yöntemi denemelisiniz

Sivilceyi sıktığınızda cildinizde neler olduğu ve sonrasında neler yapmanız gerektiği ile ilgili birkaç bilgiyi bir araya getirdik. İşte sivilceyi sıktıktan sonra izlemeniz gereken adımlar.

SİVİLCEYİ SIKTIKTAN SONRA CİLDİNİZDE NE OLUR?

Sivilce sıkıldığında, deride daha fazla travmaya ve iltihaplanma ortaya çıkıyor. Dermatologların da uyarılarından biri olan, bu iltihaplanma durumu, cildinizde daha fazla sivilceye sebep olabilecek bakterilerin yayılmasına neden oluyor.

Sivilceyi sıkmak veya patlatmak, tıkanmış gözeneklerde bulunan bakteri, yağ ve iltihabı cildin daha derinlerine gitmesine neden oluyor ve bu durum, daha fazla iltihaplanmayı beraberinde getiriyor. Üstelik daha derin kistlere de yol açabilen sıkılmış siviceler, hiper pigmentasyon veya kırmızı lekeleri ortaya çıkararak sivilce izlerinin kalması riskini de taşıyor.

SİVİLCEYİ SIKTIKTAN SONRA NE YAPMALI?

Sivilceyi patlattıktan sonra ilk yapmanız gereken, yüzünüzdeki ve ellerinizdeki kir ve yağın cildinize daha fazla nüfuz etmediğinden emin olmak için bölgeyi nazik bir temizleyiciyle temizlemektir. Dermatologlar, bir sivilceyi patlattıktan sonra, cildin hala iyileştiğini ve hassas olduğunu belirtiyor. Bu nedenle yüzünüzü sivilceyi patlattıktan hemen sonra temizlerken, ciltteki kirleri ortadan kaldırmak için nazik bir temizleyici kullanmanın oldukça önemli konusunda uyarıyor.

Genel olarak, cilde daha fazla tahrişe neden olabilecek herhangi bir ürün uygulamaktan kaçınmalısınız, ancak bölge etrafında koruyucu bir bariyer sağlayacak bir ürünü de beraberinde kullanabilirsiniz.

Hiper pigmentasyon gibi sorunlar için dermatologlar, C vitamini serumları, glikolik asit gibi eksfoliantlar ve hidrokinon kremlerinin kullanılmasını öneriyor.