Sivilceleri kökünden kurutuyor! Parlak ve pürüzsüz bir cilt için kekik toniği kullanımı

GÖZENEKLERİNİZ AÇILACAK Böylece gözeneklerinizi tam olarak açabilirsiniz. Ardından bir makyaj temizleme pamuğunu yeterli miktarda ıslattıktan sonra cildinizi bu kekik suyu toniği ile silin. Yaklaşık 15 dakika sonra, bu işlemi tekrarlayın. Bu işlem, durulama gerektirmez. Cilt yapınızın uygun olması durumunda bu işlemi haftada bir kez tekrarlayabilirsiniz.



CİLDİNİZİ KORUR Şaşırtıcı anti-bakteriyel özellikleri, cilt aknesine neden olan bakterilerle savaşmada etkilidir. Kekik genellikle akne kremlerinde ve yüz yıkamalarında bir bileşen olarak kullanılır. Kekik esansiyel yağı su ile seyreltilebilir ve kırışık görünümünü azaltarak, cildi sıkılaştırır.