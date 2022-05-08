Siyah noktalara sonsuza kadar veda! İşte kesin çözümü bu maskede…

Herkes parlak ve sağlıklı bir cilde sahip olmak ister. Size önereceğimiz bu doğal tarifler antioksidan açısından hem çok zengin,hem de cildi onaran aktif maddeler içeriyor. Özellikle siyah noktalarınızdan şikayetçiyseniz, düzenli olarak kullandığınızda kesin sonuç almanız mümkün…

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 08.05.2022 10:36

Cildimizdeki lekelerden kurtulmak için, pahalı kremlere ve serumlara tonlarca para harcasakta çoğu zaman kesin sonuç alamıyoruz. Siyah noktalardan, sivilcelerden ve lekelerden kurtulmak için, evde kolaylıkla yapabileceğiniz birkaç tarif önerisiyle geldik. İşte bunları uyguladığınızda ışıl ışıl bir cilde sahip olacaksınız.

KABARTMA TOZU VE SU Kabartma tozu, cildi nötralize eder. Kiri, yağı ve ölü deriyi ciltten uzaklaştırmada çok etkilidir. İki yemek kaşığı karbonatı iki yemek kaşığı su ile karıştırıp siyah nokta olan cilde yayın. Ardından ılık suyla durulayın ve yüzünüzü nemlendirici bir kremle yağlayın. Bunu haftada iki veya üç kez tekrarlayın.