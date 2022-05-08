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Siyah noktalara sonsuza kadar veda! İşte kesin çözümü bu maskede…

Herkes parlak ve sağlıklı bir cilde sahip olmak ister. Size önereceğimiz bu doğal tarifler antioksidan açısından hem çok zengin,hem de cildi onaran aktif maddeler içeriyor. Özellikle siyah noktalarınızdan şikayetçiyseniz, düzenli olarak kullandığınızda kesin sonuç almanız mümkün…

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Giriş Tarihi: 08.05.2022 10:36
Siyah noktalara sonsuza kadar veda! İşte kesin çözümü bu maskede…

Cildimizdeki lekelerden kurtulmak için, pahalı kremlere ve serumlara tonlarca para harcasakta çoğu zaman kesin sonuç alamıyoruz. Siyah noktalardan, sivilcelerden ve lekelerden kurtulmak için, evde kolaylıkla yapabileceğiniz birkaç tarif önerisiyle geldik. İşte bunları uyguladığınızda ışıl ışıl bir cilde sahip olacaksınız.

KABARTMA TOZU VE SU

Kabartma tozu, cildi nötralize eder. Kiri, yağı ve ölü deriyi ciltten uzaklaştırmada çok etkilidir. İki yemek kaşığı karbonatı iki yemek kaşığı su ile karıştırıp siyah nokta olan cilde yayın. Ardından ılık suyla durulayın ve yüzünüzü nemlendirici bir kremle yağlayın. Bunu haftada iki veya üç kez tekrarlayın.

ESMER ŞEKER, BAL VE LİMON

Yukarıdaki bileşenler bir araya geldiğinde etkili bir yüz peelingi oluşturur. Bir yemek kaşığı esmer şeker, iki yemek kaşığı limon suyu ve bir yemek kaşığı balı karıştırmanız yeterlidir. Ardından dairesel hareketlerle yüzünüze yayın. Sonrasında güzelce durulayın.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay içmenin cildimiz için çok faydalı olduğunu hepimiz biliyoruz. Yeşil çay antioksidan açısından çok zengindir. Ayrıca cildi onaran maddeler içerir. Yeşil çayınızın poşetini keserek açın ve bir çay kaşığı su ile karıştırın. Yüzünüze yaklaşık üç dakika masaj yapın, ardından ılık suyla durulayın. Yeşil çay, cildinizin yağ üretimini azaltmaya yardımcı olur, bu da siyah noktaların hızla kaybolmasını sağlar.

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