Süt ve yoğurtla yapabileceğiniz nemlendirici maskeler!

Cilde düzenli olarak uygulanan yoğurt; yaşlanmayı geciktirme, sağlıklı görünüm ve aydınlık bir cilde kavuşmanızı sağlayabilir. Herhangi bir doğal formül veya güzellik ürünü denerken, bileğin iç kısmı gibi vücudun daha dayanıklı bir bölgesinde denemeyi unutmayın!

EVİNİZDE BULUNAN MALZEMELER İLE KOLAYLIKLA YAPABİLECEĞİNİZ MASKELER!

Yoğurt içerikli doğal cilt maskeleri

Yoğurt maskesi tarifi: Bu maske için gerekli olan tek malzeme yoğurt! Cildinize yetecek kadar yoğurt alın ve yatmadan önce 15 dakika kadar yüzünüzde bekletin. Özellikle göz altılarında bulunan koyu halklarınıza uygulayın. Yıkadıktan sonra rutin cilt bakımınıza devam edebilirsiniz. İçeriğinde bulunan maddeler sebebiyle cildiniz daha beyaz ve parlak bir görünüme kavuşacaktır.

Zeytinyağlı yoğurt maskesi tarifi: Gerekli olan malzemeler zeytinyağı ve yoğurt. 1 yemek kaşığı yoğurdun içerisinde 1 çay kaşığı kadar zeytinyağı ekleyin ve karıştın. 10 - 15 dakika temizlenmiş yüzünüze sürün ve ardından ılık su ile yıkayın. Bu maskeyi düzenli kullandığınızda kırışıklıklarınız azalacak, yaşlanma belirtileri gecikecek.

Muz, bal ve yoğurt maskesi tarifi: Cildinize yetecek kadar muz, bal ve bir kaşık yoğurdu bir kabın içinde karıştırın. Temizlediğiniz cildinize bu karışımı sürün ve 25 dakika kadar bekletin. Maskeyi bol soğuk su ile durulayın. Maske sonrası cildinizi daha gergin ve canlı hissedeceksiniz.

Salatalık ve yoğurt maskesi tarifi: Bu etkili maske için gerekli olan malzemeler salatalık ve yoğurt. 1 yemek kaşığı yoğurdun içine küçük salatalık rendeleyin ve iyice karıştırın. Hazırladığınız bu karışımı dolapta soğutun. Temiz cildinizde 15 – 20 dakika kadar bekletin ve cildinizi ılık su ile yıkayın.

Papatya yağı ve yoğurt maskesi tarifi: Bu maske ile düzenli uygulamada pürüzsüz ve ipeksi bir cilde sahip olabilirsiniz. 1 yemek kaşığı yoğurdun içerisine yarım çay kaşığı kadar papatya yağı ekleyip karıştırın. Cildinize sürün ve 15 dakika bekletin. Cildiniz temizledikten sonra nemlendirici uygulayın.

SÜT İÇERİKLİ DOĞAL CİLT MASKELERİ

Ballı süt maskesi tarifi: Bu maske ile cildinizi daha beyaz ve parlak bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Gerekli olan malzemeler ise; 1 çay bardağı süt, 1 tatlı kaşığı bal, 1 yemek kaşığı yoğurt ve yarım limon suyu. Tüm malzemeleri iyice karıştırın, homojen bir hal aldıktan sonra cildinize uygulayın. 30 dakika kadar bekletin ve ılık su ile durulayın. Kurulama aşamasında cildinize nazik davranın ve nemlendirici sürmeyi unutmayın.

Yulaflı süt maskesi tarifi: 3 yemek kaşığı süt, 3 yemek kaşığı bal ve 1 fincan kadar yulaf gerekli olan malzemeler. Tüm malzemeleri karıştırarak kıvamlı bir hale getirin. Temizlediğiniz cildinize uygulayın ve parmak uçlarınız ile nazikçe masaj yapın. Masajdan sonra ılık su ile cildinizi temizleyin.

Safranlı süt maskesi tarifi: Gerekli olan malzemeler; bir tutam safran ve yarım su bardağı kadar süt ve 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı. Sütün içerisine safranı ekleyin ve kaynatın. Kaynadıktan sonra içerisinde Hindistan cevizi yağını ekleyerek soğumasını bekleyin. Kıvam alınca yüzünüze uygulayın ve 10 dakika kadar bekletin. Ardından ılık su ile cildinizi temizleyin.