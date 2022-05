Temiz bir cilt için bu ikiliyi asla birlikte kullanmamalısınız!

İki vitaminin karışımının cildinize iyi geleceği tartışmasız bir gerçek ancak sadece o kadar da değil. C vitamini serbest radikallerin kötü etkilerine karşı savaşırken E vitamini de ciltteki su miktarını arttırır. Bu sayede güçlü bir antioksidan ferulik asit ile birlikte kullanılmış olur ve ortaya etkili sonuçlar çıkar. Beraberinde kullanacağınız belirli asitlerle birlikte de kullanılarak akne tedavisinde oldukça etkili olabilir.

C VİTAMİNİ VE E VİTAMİNİ - KARIŞTIRIN

C VİTAMİNİ VE HİDROKSİ ASİTLER - KARIŞTIRMAYIN

Çoğu kişi cilt bakımına ekleyecekleri bir C vitamininin her zaman yararlı olacağını düşünse de belirli durumlarda bu cilde ciddi zararlar verebilir. Örneğin C vitamini, hidroksi asitle birlikte kullanıldığında asidik bileşenlerin asidik oranlarının artmasına neden olabilir. Bu nedenle ne alfa hidroksi asitlerle ne de beta hidroksi asitlerle birlikte kullanılmamalıdır.