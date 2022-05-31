Temiz bir cilt için bu ikiliyi asla birlikte kullanmamalısınız!

BENZOİL PEROKSİT (BPO) VE RETİNOL - KARIŞTIRMAYIN

Cilt tipiniz ne olursa olsun kesinlikle kaçınmanız gereken karışımların başında tek başına bile oldukça güçlü olan retinol ile benzoil peroksit gelmektedir. Bu iki maddeyi karıştırıp cildinize sürmek kurumuş, pul pul dökülen ve soyulan bir cilt ortaya çıkaracaktır.

Buna ek olarak yapılmış bazı araştırmalarda benzoil peroksitin ilk uygulandığında en etkili olan retinolün etkilerini de nötrlediğini gösteriyor.