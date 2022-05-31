Temiz bir cilt için bu ikiliyi asla birlikte kullanmamalısınız!

Cilt bakım ürünleri de ne kadar masun gözükseler de birer kimyasal bileşendir. Bu nedenle farkı ürünleri birbirleriyle karıştırmak ciltte çeşitli reaksiyonlara neden olabilir. İşte karıştırmamanız ve karıştırabileceğiniz maddeler…
RETİNOL VE HİDROKSİ ASİTLER - KARIŞTIRMAYIN
Retinol yaşlanmaya karşı mucizevi bir kimyasaldır. Hidroksi asit ise ciltteki çizgileri ve kırışıklıkları azaltmaya yardımcıdır. İkisi de benzer işlevlere sahip olduğundan iki maddeyi karıştırmak mantıklı görünse de birleşimleri ciltte tahrişe neden olabilir.
RETİNOL VE HYALURONİK ASİT - KARIŞTIRIN
Retinol aslen bir A vitamini formudur ve pek çok faydası bulunur. Ancak doğru kullanılmadığında ciltte tahrişe neden olmaktadır. Bu nedenle retinol kullanılırken mutlaka bir nemlendiriciyle desteklenmesi gerekmektedir. Hyaluronik asit ise ideal bir nemlendirici olabilir. Retinol cilt hücrelerinin yenilenmesini hızlandıran muhteşem bir araçtır ve hyaluronik asit cildin su tutmasını sağlayarak daha dolgun ve parlak durmasını sağlayarak ortaya inanılmaz bir sonuç çıkarır. Bu sayede retinolün cildin dış tabakasına erişimini kolaylaştırırken yarattığı kuruluk etkisinden de kurtulabilirsiniz.
BENZOİL PEROKSİT (BPO) VE RETİNOL - KARIŞTIRMAYIN
Cilt tipiniz ne olursa olsun kesinlikle kaçınmanız gereken karışımların başında tek başına bile oldukça güçlü olan retinol ile benzoil peroksit gelmektedir. Bu iki maddeyi karıştırıp cildinize sürmek kurumuş, pul pul dökülen ve soyulan bir cilt ortaya çıkaracaktır.
Buna ek olarak yapılmış bazı araştırmalarda benzoil peroksitin ilk uygulandığında en etkili olan retinolün etkilerini de nötrlediğini gösteriyor.
C VİTAMİNİ VE E VİTAMİNİ - KARIŞTIRIN
İki vitaminin karışımının cildinize iyi geleceği tartışmasız bir gerçek ancak sadece o kadar da değil. C vitamini serbest radikallerin kötü etkilerine karşı savaşırken E vitamini de ciltteki su miktarını arttırır. Bu sayede güçlü bir antioksidan ferulik asit ile birlikte kullanılmış olur ve ortaya etkili sonuçlar çıkar. Beraberinde kullanacağınız belirli asitlerle birlikte de kullanılarak akne tedavisinde oldukça etkili olabilir.
C VİTAMİNİ VE HİDROKSİ ASİTLER - KARIŞTIRMAYIN
Çoğu kişi cilt bakımına ekleyecekleri bir C vitamininin her zaman yararlı olacağını düşünse de belirli durumlarda bu cilde ciddi zararlar verebilir. Örneğin C vitamini, hidroksi asitle birlikte kullanıldığında asidik bileşenlerin asidik oranlarının artmasına neden olabilir. Bu nedenle ne alfa hidroksi asitlerle ne de beta hidroksi asitlerle birlikte kullanılmamalıdır.
TÜM ALFA HİDROKSİ ASİTLER - KARIŞTIRIN
Asitlerin birbirleriyle karıştırılması kulağa tehlikeli gibi gelse de konu alfa hidroksi asitler olduğunda bunun tam tersi işlemektedir. Ciltteki pul pul dökülmelerin önüne geçmek için tüm alfa hidroksi asitleri ve hatta bazı beta hidroksi asitleri de karıştırmanız mümkün. Glikolik asit ve laktik asit yaygın şekilde salisilik asit gibi asitlerle birleştirilerek özellikle yüzdeki kuruluğu gidermede kullanılabilir.
TRETİNOİN VE PEELİNG VEYA AĞDA - KARIŞTIRMAYIN
Her gün uyguladığınız cilt bakım rutinleri ile arada bir yaptığınız ağda veya peeling birbirinden bağımsız gibi görünebilir. Ancak uzmanlar birbirlerini etkiledikleri konusunda hemfikir. İçeriğinde tretinoin olan maddeleri kullanırken peeling ve ağda yapılması cildinize zarar verebilir. Bu maddeler kullanırken yapılan ağda ciltte ve özellikle göz kapağı gibi ince derilerde çok sık küçük yırtıklar meydana gelmesine sebep olmaktadır.
BENZOİL PEROKSİT VE SALİSİLİK ASİT - KARIŞTIRIN
Benzoil peroksit özellikle ciltteki lekeler ve sivilceler için oldukça etkili tropikal bir tedavidir. Salisilik asit de benzer özelliklerinden ötürü son zamanda giderek popülerleşen ve yaygın kullanımı olan bir maddedir. Bu iki bileşen de cildinizin sağlığını korumak için beraber kullanıldığında daha etkili olur. İkisini de içeren yüz yıkama jelleri ise kısa sürede akne gibi sorunları ortadan kaldıracaktır.
ANTİBİYOTİKLERİN BAZILARI VE GÜNEŞ - KARIŞTIRMAYIN
Güneşin bir cilt bakımı maddesi olmadığını düşünebilirsiniz ancak güneş, birçok antibiyotikle ciddi etkileşimlere girebilir. Ayrıca akne tedavisinde yaygın olarak kullanılan ve A vitaminin bir formu olan izotretinoin kullanımı esnasında güneş ışınlarına maruz kalmak ciltte ciddi yanıklara ya da güneş alerjilerine neden olabilmektedir.
Güneş koruyucuları bir noktaya kadar koruyucu olabilir ve güneşin yarattığı hasar başta hafif gibi görünse de ilerleyen süreçte seyir ağırlaşarak devam eder. Bu nedenle mutlaka güneşe çıkarken dikkatli olunmalı.