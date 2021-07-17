Tertemiz bir cildin sırrı: Tonik nasıl kullanılır?

New York merkezli bir dermatolog olan Marina Peredo, "Koyu ten tonlarına sahip insanlar, düzensiz pigmentasyona daha yatkın olma eğilimindedir" diye açıklıyor. "Bu sizin için bir cilt sorunuysa, düzensiz bir cildi daha da kötüleştirebileceğinden alkollü tonerlerden kaçınmak önemlidir." Temel olarak, alkol cildi ciddi anlamda kurutu ve dikkatli olmazsanız pul pul bir görünüme neden olabilir. Bununla birlikte, cilt tipiniz veya tonunuz ne olursa olsun tonerin teniniz için hala bazı önemli faydaları vardır. Uzmanlara göre yüz toniğinin tam olarak nasıl kullanılacağı ile ilgili çok daha ayrıntılı bilgiler bulunuyor. İşte o seçim sırları…

CİLT TONİĞİ TAM OLARAK NEDİR?



Yüz toniği, temel olarak cilt bakımı adımıdır. Yüzünüzü yıkadıktan sonra ancak serum veya nemlendiricinizi kullanmadan önce kullanılmalıdır. Washington DC'de dermatolog olan Rebecca Kazin, "Tarihsel olarak tonikler, temizlik için bir alkali sabun ürünü kullandıktan sonra cildin pH'ını dengelemenin bir yolu olarak kullanıldı" diyor. Şimdi, temizleyicilerimiz daha pH dengeli ve nazik olma eğiliminde olduğundan, tonikler, başlı başına bir cilt bakımı kategorisine dönüşmüştür. Dr Kazın, aynı zamanda günümüzün toniklerinin alkol yerine daha çok su bazlı olarak üretildiğini belirtiyor.

TONİK CİLDİNİZE NE YAPAR?

Dr. Kim, yüz toniklerinin cildi nemlendiriciler ve serum için hazırlarken, yüzünüzü yıkadıktan sonra fazla yağ ve inatçı kir veya makyaj kalıntılarından kurtulduğunu söylüyor. Ama yine de tek başına yüzünüzü yıkamanın yerini tutmazlar. Yüz toniklerini cilt bakımı rutininizin kısa yolu olarak değil, ekstra kredi olarak düşünün.

Ancak günümüzün yeniden formüle edilmiş tonikleri, bu temel rolün ötesine geçiyor. Dr. Kim, "Akneden kuruluğa ve yaşlanmaya kadar çeşitli cilt sorunlarını hedeflemek için kullanılıyorlar" diyor. Kendilerinden öncekiler gibi, bazı tonikler de yağlı ciltler için formüle edilmiştir. NYC'de bir dermatolog olan Estee Williams, "Glikolik ve salisilik asitlerin bir kombinasyonuna sahip bir tonik, gün boyunca yağlı cildi mat tutabilir" diyor. Ama şimdi daha kuru cilt tipleri için nemlendirici bileşenler içeren tonikler de bulunuyor.

TONİKLER NASIL KULLANILMALI?



Bir pamuğu tonerle ıslatın, ardından tüm yüzünüze, boynunuza ve göğsünüze sürün. Yüzünüzü yıkadıktan sonra ve serum veya nemlendirici kullanmadan önce tonik kullanmalısınız. Sabah ve akşam olmak üzere iki kez tonik kullanabilirsiniz. Ancak cildiniz kolayca kurur veya tahriş olursa, günde bir veya iki günde bir denemek daha sağlıklı olacaktır. Bu toniklerin güçlü bileşenler içerdiğini unutmayın. Yağlı veya akneye meyilli ciltler için tasarlanan sıkılaştırıcı formüller içeren tonikleri kademeli olarak artırmadan önce iki günde bir kullanmanızı öneriliyor.

HANGİ TONİK YÜZÜME DAHA UYGUN?

Dr. Kim, endişelerinize özel bileşenler aramanızı öneriyor. İşte bazı örnekler:

Nemlendirme için gül suyu

Yatıştırmak için papatya

Yağ ve bakterilerle savaşmak için çay ağacı yağı

Aloe vera iltihabı ve kızarıklığı yatıştırır

Nemlendirme için E vitamini

Antioksidanlar ve yaşlanma karşıtı özellikler için bitki kök hücreleri

TONİKLERİ CİLDİMDEKİ TÜYLERİ ALDIKTAN SONRA DA KULLANABİLİR MİYİM?

Dr. Peredo, tüylerinizi temizlemek için ağda veya lazer gibi tedaviler uygulasanız bile toniğin cildiniz için güvenli olduğunu açıklıyor. Burada önemli olan, süper yumuşak bir formül kullandığınızdan emin olmak.

Dr. Peredo, "Yakın zamanda lazer epilasyon yaptırdıysanız, alkol, C Vitamini veya retinol içermeyen bir toner kullanmanız gerekir, çünkü bu bileşenler tedaviden sonra önerilmez" diyor. "Hassas cilde sahip kişiler, lazer tedavileri veya ağda ile birlikte toner kullanmaya karşı olumsuz tepki gösterebilir, çünkü tonerler cildin daha kuru olmasına neden olabilir." diye sözlerine ekliyor.

Kesin bir güvenli seçenek ise cadı fındığı adı verilen ağacın özünü kullanan tonikleri kullanmak olabilir. Dr. Peredo "Cadı fındığı içeren tonikler, ağda yaptırdıysanız veya lazer epilasyon yaptırdıysanız, yatıştırıcı bir bileşen olduğu için genellikle güvenlidir." diyor.

Önemli bir uyarı: Herhangi bir tür yeni toner kullanmadan önce, ürüne karşı olumsuz bir reaksiyon göstermediğinizden emin olmak için cildinizin küçük bir parçası üzerinde test ettiğinizden emin olun.