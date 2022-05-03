Tüm kremleri unutun! Kırışıklıkları bitirecek gençlik iksiri doğal yağ

Ciltte ve saçta oldukça etkili sonuçlar ortaya çıkaran çörekotunu nasıl bir rutinde kullanacağınızı çözmek biraz kafa karıştırıcı olabilir. Fakat sizler için hem nelere iyi geldiğini hem de nasıl kullanılabileceğini derledik. İşte çörek otunun güzelliğinize güzellik katacak o faydaları…

YOĞUN ANTİOKSİDAN İÇERİK

Dermatolog Robert Finney, antioksidanlar açısından oldukça zengin olması sebebiyle çörek otu yağının serbest radikalleri temizlemeye ve cildi sağlıklı tutmak için yatıştırmaya yardımcı olduğunu belirtiyor.

Cilt, UV ışınlarına veya kirli havaya maruz kaldığında serbest radikallerin oluşturur. Kontrol edilmediğinde ise bu maruz kalma süreci, koyu lekelere, yavaş kolajen üretimine ve erken yaşlanma belirtilerine neden olur.

Antioksidanlar, bu serbest radikalleri nötralize etmeye yardımcı olur ve bu tür hasarları önler. Dermatolog Marisa Garshick, antioksidan faydaları sayesinde çörek otu yağının ince çizgiler ve kırışıklar gibi yaşlanma belirtileriyle savaşma konusunda oldukça etkili olabileceğini belirtiyor.