Tüm kremleri unutun! Kırışıklıkları bitirecek gençlik iksiri doğal yağ

Ciltte ve saçta oldukça etkili sonuçlar ortaya çıkaran çörekotunu nasıl bir rutinde kullanacağınızı çözmek biraz kafa karıştırıcı olabilir. Fakat sizler için hem nelere iyi geldiğini hem de nasıl kullanılabileceğini derledik. İşte çörek otunun güzelliğinize güzellik katacak o faydaları…
YOĞUN ANTİOKSİDAN İÇERİK
Dermatolog Robert Finney, antioksidanlar açısından oldukça zengin olması sebebiyle çörek otu yağının serbest radikalleri temizlemeye ve cildi sağlıklı tutmak için yatıştırmaya yardımcı olduğunu belirtiyor.
Cilt, UV ışınlarına veya kirli havaya maruz kaldığında serbest radikallerin oluşturur. Kontrol edilmediğinde ise bu maruz kalma süreci, koyu lekelere, yavaş kolajen üretimine ve erken yaşlanma belirtilerine neden olur.
Antioksidanlar, bu serbest radikalleri nötralize etmeye yardımcı olur ve bu tür hasarları önler. Dermatolog Marisa Garshick, antioksidan faydaları sayesinde çörek otu yağının ince çizgiler ve kırışıklar gibi yaşlanma belirtileriyle savaşma konusunda oldukça etkili olabileceğini belirtiyor.
SİVİLCE SORUNLARINI BİTİRİYOR
Araştırmalar, antioksidan özelliklere ek olarak, çörek otu yağının antimikrobiyal ve antienflamatuar özellikler de sunabileceğini ortaya koyuyor. Dr. Spelling, bakterilerin neden olabileceği akneyi azaltmada yardımcı olabileceğini belirtiyor.
Yapılan bir araştırma, insanların iki ay boyunca sivilceli bir cilt bölgesinde çörek otu yağı içeren topikal bir losyon kullandıklarında sivilcelerinde azalma yaşadıklarını gösterdi. Phytotherapy Research'te yayınlanan benzer bir başka çalışma ise günde iki kez çörek otu yağı içeren bir jel kullanan kişilerin, çörek otu yağı olmayan bir jele kıyasla sivilcelerde önemli bir azalma yaşadığını tespit etti.
CİLDİ YATIŞTIRIR
Sedef, egzama gibi belirli cilt sorunları, iltihaplanmaya neden olur. Oldukça rahatsız edici bu cilt rahatsızlıklarına çörek otu yağının etkisi araştırıldığında, kızarmış, kaşıntılı ve tahriş olmuş cilt de dahil olmak üzere birçok semptomda azalma yaşandığı tespit edildi.
SAÇLARI GÜÇLENDİRİR
Dr. Sperling, saçlar üzerinde çörek otu yağının etkisinin ne kadar olduğu ile ilgili daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Fakat mevcut veriler, saç dökülmesini durdurmaya yardımcı olmasının yanı sıra var olan saçları da çok daha fazla güçlendirdiğini ortaya kyordu.
2014 yılında bir çalışmada, çörek otu yağı ve diğer bitkisel bileşenler içeren yağı 90 gün boyunca kullanıldığında saç dökülmesinin azaldığı tespit edildi. Araştırmacılar, çörek otu yağının kan dolaşımında rol oynayabilen proteinler ve yağ asitleri içerdiğini ve bu içeriğin sağlıklı saç uzamasını teşvik etmede yardımcı olabileceğini belirtiyor.
Dr. Finney, çörek otu yağının anti-inflamatuar faydalarının ayrıca saç derisi iltihabını ve daha güçlü saç tellerini katkıda bulunabileceğini belirtti.
ÇÖREK OTU YAĞI NASIL KULLANILIR?
Dr. Finney, çörek otu yağının birçok cilt tipi tarafından kullanılabileceğini ve günde bir veya iki kez kullanmanın yeterli olduğunu belirtiyor. Fakat hassas bir cilt yapısına sahip olanların öncelikle bir alerji testi yaptırmaları gerekir. Tüm bu ürünleri kullanırken öncelikle uzman tavsiyesi almak önemlidir.
İçeriğinde çörek otu yağı bulunan ürünleri kullanmak en mantıklı seçeneklerden biridir. Böylece kullanımı esnasında doz ayarlaması, ürünün kendisine göre tasarlanmıştır. Bu sayede uygulamada herhangi bir soru işareti de kalmamış olur.