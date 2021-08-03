Tüylerinizi kalınlaştırıyor mu? Güneş kremleri ile ilgili en büyük endişe

Güneş kremi sayesinde güneşin zarar veren UV ışınlarından korunurken tüyleriniz konusunda da bazı endişeler yaşayabilirsiniz. Üstelik sadece yaz aylarında değil kış aylarında da güneş cildinize küçümsenmeyecek zararlar verebilir. Bu nedenle sürekli kullanımı gereken bu kremlerde istenmeyen etkilerle karşılaşmamak için detaylarına dikkat etmek önemli.

TÜYLERİ GERÇEKTEN KALINLAŞTIRIYOR MU?

Güneş kremleri, yapısına bağlı olarak cilt üzerinde farklı etkiler oluşturabilir. Fakat tüy kalınlaştırma sorunu, aslında nasıl bir krem seçtiğinizle ilgilidir. Özellikle yağ bazlı kremler tercih ettiğinizde cildinizin beslenirken tüyleriniz de beslendiği için daha kalın görünebilir. Ama bu durum kıl köklerinde değişime neden olmaz. Kıl köklerinizin daha fazla güçlenmesini değil, yalnızca çıkan tüylerinizde değişim ortaya çıkarır.

KREM SEÇİMİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Öncelikle alerjen durumları göz önünde bulundurarak cilt sağlığınızın nelerden etkilendiğine dikkat etmeniz gerekiyor. Güneş nedeniyle oluşabilecek zararlara bir de güneş kreminin zararlarını eklemek istemezsiniz. Özellikle alerjen cilt yapısına sahip kişilerin güneş kremlerinin içeriğini kontrol etmesi önemlidir. Ayrıca kuru, karma veya yağlı ciltler de kendilerine uygun bir krem seçimini yapması, istemedikleri akne veya daha fazla kurumuş bir cilt gibi sorunlarla karşılaşmalarını engelleyecektir.