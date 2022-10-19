Uzmanı tüyoyu verdi: Yaşlanma karşıtı kremleri bu saatte sürün! Etkisi çok daha fazla olacak

Düzenli bir cilt bakımı rutini, biz yaşlandıkça cildi korumaya yardımcı olabilir, ancak belirli ürünleri ne zaman kullanacağınız konusunda belirli bir plana sahip olmak, etkileri en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olabilir.
McGlyyn, akşamları cilt bakım rutininde her zaman yaşlanma karşıtı ürünlerin kullanıldığını belirtti ve akşamları yaşlanma karşıtı kremler daha zengindir. Güç içinde yaşlanma karşıtı krem kullanmanın yağlı bir cilde neden olacağını belirten güzellik uzmanı, bu ürünleri sadece akşamları kullanmayı öneriyor.
"SICAK SU DEĞİL SOĞUK SU KULLANIN"
Yüzü temizlerken ise sıcak su değil soğuk su kullanmanın en iyisi olduğunu dile getiriyor. Ilık su, hatta soğuk olması, cilt için en iyi etkiyi ortaya çıkarabilir. Yüzünüzü temizlemek için sıcak su kullanmak, cilt bariyerine zarar verir.
Yüzünüze uygulayacağınız ürünleri, özellikle duştan çıktan sonra cildiniz nemliyken, gözenekler açıkken ve ürünler cilde daha kolay işleyebilecek kullanmak, ürünün en iyi düzeyde faydasını görmenizi sağlar.
Gece kremlerinin cilt için faydaları olsa da, gün boyunca cilt koruyucu ürünleri kullanmayı da bırakmamak gerekiyor.
"GÜNEŞTEN MUTLAKA KORUNUN"
Gündüz nemlendiricileri harika bir seçenek olsa da, uyanık olduğunuz saatlerde cildinizi sağlıklı tutmak çok daha basittir. Güneşe maruz kalma çok kalma en çok yaşlandıran faktörlerden biri olması nedeniyle, Scott, gün boyunca kesinlikle 30 veya 50 SPF değerlerine sahip bir krem kullanılmasını öneriyor.
Güneşten gelen ultraviyole ışınları cilde nüfuz eder ve daha sonra cildi sıkı tutan elastik liflere zarar vererek kırışıklıkların gelişmesine izin verir. Güneş ışığı ayrıca eller, yüz, boyun ve güneşe maruz kalan diğer alanlarda yaşlılık lekeleri gibi diğer yaşlanma belirtilerine de yol açabilir.