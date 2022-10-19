Uzmanı tüyoyu verdi: Yaşlanma karşıtı kremleri bu saatte sürün! Etkisi çok daha fazla olacak

Güzellik ve cilt bakım uzmanlarından Scott McGlyyn, yaşlanma karşıtı ürünlerinin en doğru kullanım biçimlerinden örnek vererek, en etkili sonuçlara ulaşmanızın da sırrını veriyor. Bu noktada dikkatli olunması gereken birkaç basit ipucu, uzun yıllar yaşlanmayla mücadele etmenizi mümkün kılabilir.

Giriş Tarihi: 19.10.2022 09:28 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022 09:29 PAYLAŞ ABONE OL

Düzenli bir cilt bakımı rutini, biz yaşlandıkça cildi korumaya yardımcı olabilir, ancak belirli ürünleri ne zaman kullanacağınız konusunda belirli bir plana sahip olmak, etkileri en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olabilir. McGlyyn, akşamları cilt bakım rutininde her zaman yaşlanma karşıtı ürünlerin kullanıldığını belirtti ve akşamları yaşlanma karşıtı kremler daha zengindir. Güç içinde yaşlanma karşıtı krem kullanmanın yağlı bir cilde neden olacağını belirten güzellik uzmanı, bu ürünleri sadece akşamları kullanmayı öneriyor.

"SICAK SU DEĞİL SOĞUK SU KULLANIN" Yüzü temizlerken ise sıcak su değil soğuk su kullanmanın en iyisi olduğunu dile getiriyor. Ilık su, hatta soğuk olması, cilt için en iyi etkiyi ortaya çıkarabilir. Yüzünüzü temizlemek için sıcak su kullanmak, cilt bariyerine zarar verir. Yüzünüze uygulayacağınız ürünleri, özellikle duştan çıktan sonra cildiniz nemliyken, gözenekler açıkken ve ürünler cilde daha kolay işleyebilecek kullanmak, ürünün en iyi düzeyde faydasını görmenizi sağlar. Gece kremlerinin cilt için faydaları olsa da, gün boyunca cilt koruyucu ürünleri kullanmayı da bırakmamak gerekiyor.