Victoria Beckham'ın ışıltılı cildinin sırrı

Herkesin aradığı o zorlu güzellik sırları aslında basit birkaç adımda yatıyor. İşte Victoria Beckham 'ın şok eden sırları…

İLK SIR: AVOKADO

Eski Spice Girl yıldızı, parlak bir cilt elde etmek için günde üç ila dört avokado yiyor. Beckham, The Telegraph ile bir röportaj sırasında bu sırrı paylaştı. Neden bu kadar çok avokado yiyorsunuz sorusuna yeterince sağlıklı yağ almak için olduğunu söyleyen yıldız, bunun parlak bir cilde sahip olmak için çok önemli olduğunu belirtti.

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Victoria'ya göre mümkün olduğunca genç görünmek değil önemli olan mümkün olduğunca taze görünmek. "Benim için, olabildiğince iyi görünmek, daha genç görünmek değil. Kimse mükemmel değil, kesinlikle ben değilim" sözleriyle dikkat çeken yıldız, herkese olduğu gibi mutlu olabileceğinin de sırlarını veriyor.