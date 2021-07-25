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Victoria Beckham'ın ışıltılı cildinin sırrı

Ünlülerin günlük bakım rutinlerinde paha biçilmez kremler ve losyonlar kullandığını düşünebilirsiniz. Aslında sırları sandığımız kadar zorlu olmayabilir. Victoria Beckham da ışıltılı bir cilt için herkesin yapabileceği bir rutin izleyerek aslında herkesin kendisi için ne denli doğru bir bakım uygulayabileceğini ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 25.07.2021 11:09
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Victoria Beckham'ın ışıltılı cildinin sırrı

Herkesin aradığı o zorlu güzellik sırları aslında basit birkaç adımda yatıyor. İşte Victoria Beckham'ın şok eden sırları…

İLK SIR: AVOKADO

Eski Spice Girl yıldızı, parlak bir cilt elde etmek için günde üç ila dört avokado yiyor. Beckham, The Telegraph ile bir röportaj sırasında bu sırrı paylaştı. Neden bu kadar çok avokado yiyorsunuz sorusuna yeterince sağlıklı yağ almak için olduğunu söyleyen yıldız, bunun parlak bir cilde sahip olmak için çok önemli olduğunu belirtti.

MÜMKÜN OLDUĞUNCA TAZE

Victoria'ya göre mümkün olduğunca genç görünmek değil önemli olan mümkün olduğunca taze görünmek. "Benim için, olabildiğince iyi görünmek, daha genç görünmek değil. Kimse mükemmel değil, kesinlikle ben değilim" sözleriyle dikkat çeken yıldız, herkese olduğu gibi mutlu olabileceğinin de sırlarını veriyor.

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