Vücutta oluşan yara izlerine dikkat!

Bununla birlikte yara, dış etkenlerden korunur. Bir başka durumla yara, vücudu en kısa sürede dış problemlerden korumak için, kendini korumaya alarak harika bir yöntem yapar.

YARA İZLERİ NASIL GEÇER?

Şaşırtıcı gelmesin; fakat bazı yara izlerimizi çok severiz. Bunun sebebi bizi ya çocukluk senelerimize bir fotoğrafa ya da eğlenceli anlara götürür. O yarayı vücudumuzda taşımaktan gurur duyarız. Fakat bazı yara izleri, geçmişi ne olursa olsun rahatsız eder. Estetik kaygılar yaratır. İşte bu tür izlerin tedavi edilebilmesi için yara izi tedavisine başvurmak gerekir.

Bir yaranın en iyi durumda iyileşme süreci geçirebilmesi için en önem arz eden iki faktör, yaranın ortaya çıkışı ve yaşam tarzıdır. Yaranın oluşumu esnasında hücrelerin ne kadar büyük bir travmaya uğradığı, izin büyüklüğü açısından bize rota belirler. Örnek vermek gerekirse; kesilme biçiminde oluşan yara; koparılma, soyulma veya ezilme biçiminde ortaya çıkan yara ile aynı izi bırakmaz. Hücrelerin ve dokunun ne kadar zarar gördüğü, yara izinin oluşması veya kalıcı hale gelmesi açısından belirleyicidir.